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Mchitarjan predĺžil o rok zmluvu s Interom Miláno
Jeho zrelosť pri čítaní hry je na nezaplatenie, uviedol klub.
Autor TASR
Miláno 1. júla (TASR) - Arménsky futbalový stredopoliar Henrich Mchitarjan predĺžil o rok zmluvu s Interom Miláno. Vedenie úradujúceho talianskeho majstra o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.
„Jeho zrelosť pri čítaní hry je na nezaplatenie. Vie, kedy spomaliť tempo, kedy zrýchliť a prejsť do útoku. Od prvej sezóny bol veľmi platnou súčasťou mužstva," uviedol Inter na adresu 37-ročného Mchitarjana.
„Jeho zrelosť pri čítaní hry je na nezaplatenie. Vie, kedy spomaliť tempo, kedy zrýchliť a prejsť do útoku. Od prvej sezóny bol veľmi platnou súčasťou mužstva," uviedol Inter na adresu 37-ročného Mchitarjana.