Mchitarjan ukončil zmluvu s Arsenalom, do AS Rím ide na trvalý prestup

Rím 31. augusta (TASR) - Arménsky futbalový reprezentant Henrich Mchitarjan sa dohodol na ukončení zmluvy s Arsenalom Londýn a natrvalo prestúpil do AS Rím. V talianskom klube bol tridsaťjedenročný stredopoliar na hosťovaní už od septembra minulého roka.



V rímskom klube sa Mchitarjanovi darilo, v 27 zápasoch strelil deväť gólov a pomohol tímu k piatemu miestu, čo znamená účasť v skupinovej fáze Európskej ligy. Do Arsenalu prišiel v januári 2018 z konkurenčného Manchestru United výmenou za Alexisa Sancheza.



V drese Gunners skóroval v 58 vystúpeniach deväťkrát a v roku 2019 si s londýnskym tímom zahral vo finále Európskej ligy.