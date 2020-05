McIlroy skritizoval Trumpa za spôsob, akým rieši koronakrízu

Miami 16. mája (TASR) - Severoírsky golfista Rory McIlroy kategoricky vylúčil, že by si ešte v budúcnosti niekedy zahral golf s prezidentom USA Donaldom Trumpom.



"Nie, už nikdy," uviedol líder svetového rebríčka v podcaste McKellar-Golf. Tridsaťjedenročný McIlroy si zahral s Trumpom golfovú partiu vo februári 2017 vo West Palm Beach na Floride na jednom z ihrísk, ktoré americký multimiliardár a vášnivý golfista vlastní. Víťaz štyroch major turnajov za to čelil na sociálnych sieťach kritike niektorých fanúšikov. Ako povedal, urobil to "z úcty k úradu prezidenta". Podľa McIlroya však bol vtedy Trump charizmatický a k všetkým sa správal dobre. "To ale neznamená, že súhlasím so všetkým, čo urobí," vysvetlil dvojnásobný šampión FedEx Cupu.



McIlroy sa pripojil k tej časti verejnosti, ktorá kritizuje amerického prezidenta za jeho politiku počas koronakrízy. "Toto nie je spôsob, akým by mal líder konať. Mal by ukázať viac diplomatických schopností. Nemyslím si, že ich ukazuje, zvlášť nie v týchto náročných časoch," citoval McIlroya web BBC. "Sme uprostred niečoho, čo je veľmi vážne. Trump sa snaží z toho vytĺcť politické body, robí si na tom kampaň."