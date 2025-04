McIlroy vyhral Masters a skompletizoval štyri major tituly

Výsledky Masters: 1. Rory McIlroy (Sev.Ír.) 277, play off na 1 jamku (72+66+66+73), 2. Justin Rose (Angl.) 277 (65+71+75+66), 3. Patrick Reed 279 (71+70+69+69), 4. Scottie Scheffler (obaja USA) 280 (68+71+72+69), 5. Im Sungjae (Kór.rep.) 281 (71+70+71+69), Bryson Dechambeau (USA) 281 (69+68+69+75)



Augusta 14. apríla (TASR) - Severoírsky golfista Rory McIlroy sa stal víťazom 89. ročníka prestížneho turnaja Masters. Doplnil tak listinu hráčov, ktorí počas kariéry vybojovali všetky štyri tituly kategórie major. Okrem neho sa to podarilo len Geneovi Sarazenovi, Benovi Hoganovi, Garymu Playerovi, Jackovi Nicklausovi a Tigerovi Woodsovi.McIlroy čakal na veľký titul 11 rokov. Naposledy sa v roku 2014 tešil z triumfov na British Open a PGA Championship, ktorý vyhral aj v roku 2012. US Open ovládol v roku 2011 a v zbierke mu chýbal len turnaj Masters. V play off zdolal na prvej jamke Angličana Justina Rosea.“ uviedol 35-ročný golfista podľa AFP. Za triumf si na účet pripísal 4,2 milióna amerických dolárov.