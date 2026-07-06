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McIntoshová prekonala svetový rekord na 200 m motýlik

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Summer McIntosh máva fanúšikom po tom, čo vytvorila nový svetový rekord vo finále žien na 200 m motýlik na Kanadských plaveckých pretekoch v Montreale v nedeľu 5. júla 2026. Foto: TASR/AP

Bol to posledný platný svetový rekord z éry super-suitov, v ktorej športovci vďaka celotelovým polyuretánovým plavkám prekonali desiatky historických maxím.

Autor TASR
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Montreal 6. júla (TASR) - Kanadská plavkyňa Summer McIntoshová vytvorila nový svetový rekord na 200 m motýlik. Na národnom šampionáte v Montreale dosiahla čas 2:01,65 a o 16 stotín prekonala výkon Číňanky Liou C'-ke z roku 2009.

Bol to posledný platný svetový rekord z éry super-suitov, v ktorej športovci vďaka celotelovým polyuretánovým plavkám prekonali desiatky historických maxím. „Tento rekord znamená pre mňa veľmi veľa. Myslela som si, že ho nikdy neprekonám. Cítim obrovské emócie," uviedla McIntoshová pre akreditované médiá.
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