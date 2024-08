McIntoshová zvíťazila na 200 m pol. pr. v OH rekorde

Plávanie - ženy:



200 m pol. pr.: 1. Summer McIntoshová (Kan.) 2:06,56 min - olympijský rekord, 2. Kate Douglassová (USA) 2:06,92, 3. Kaylee McKeownová (Aus.) 2:08,08, 4. Jü I-tching (Čína) 2:08,49, 5. Abbie Woodová (V. Brit.) 2:09,51, 6. Sedney Pickremová (Kan.) 2:09,74, Alex Walshová (USA) - diskvalifikovaná, Ella Ramsayová (Aus.) neodštartovala



Paríž 3. augusta (TASR) - Kanadská plavkyňa Summer McIntoshová zvíťazila na 200 m polohové preteky na OH v Paríži, keď časom 2:06,56 utvorila nový olympijský rekord. Na striebornej pozícii dohmatla Američanka Kate Douglassová, ktorá za víťazkou zaostala o 36 stotín. Bronz si napokon odniesla Austrálčanka Kaylee McKeownová, ktorá síce dosiahla až štvrtý najlepší čas, no pôvodne tretiu Alex Walshovú dodatočne diskvalifikovali za nesprávne vykonanú otočku.McIntoshová mala výborný štart, no Walshová zrýchlila a dostala sa do vedenia. McIntoshová však predviedla mimoriadne rýchlu druhú stovku a napokon dosiahla najlepší čas tejto disciplíny v histórii OH. Pre 17-ročnú Kanaďanku to bola už štvrtá medaila z Paríža, z toho tretia zlatá.