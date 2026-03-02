Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
McKennie predĺžil kontrakt s Juventusom do roku 2030

Victor Osimhen (vľavo) z Galatasary Istanbul a Weston McKennie z Juventusu Turín v súboji o loptu počas zápasu odvety play off o postup do osemfinále Ligy majstrov Juventus FC - Galatasaray Istanbul v Turíne 25. februára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Turín 2. marca (TASR) - Americký futbalista Weston McKennie sa dohodol s Juventusom Turín na predĺžení spolupráce. V pondelok podpísal so „starou dámou“ nový kontrakt, ktorý vyprší v roku 2030, teda desať rokov po príchode 27-ročného stredopoliara do talianskeho klubu.

Podľa denníka Gazzetta dello Sport si McKennie finančne polepší, jeho plat stúpne o 2,5 mil. eur na 4 milióny eur za sezónu. Reprezentant USA odohral za Juventus celkovo 220 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 26 gólov a pridal rovnaký počet asistencií. Od príchodu trénera Luciana Spallettiho na lavičku turínskeho klubu v októbri 2025 dal osem gólov - najviac spomedzi hráčov „Juve“. Informáciu priniesla agentúra AP.
