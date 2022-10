McKennie si dlhšie nezahrá, jeho štart na MS je ohrozený

Turín 30. októbra (TASR) - Americký futbalista Weston McKennie zrejme vynechá všetky plánované zápasy až do štartu MS v Katare. Stredopoliar Juventusu Turín musel pre problémy so stehnom odísť z ihriska počas sobotného ligového zápasu proti Lecce (1:0) a jeho štart na svetovom šampionáte v drese USA je ohrozený.



Taliansky denník Gazzetta dello Sport tvrdí, že 24-ročný americký reprezentant bude mimo hry asi dva týždne. McKennie nastupuje v tejto sezóne pravidelne, za "starú dámu" odohral 11 zápasov Serie A a päť zápasov Ligy majstrov, pričom v oboch súťažiach strelil tri góly. Juventus sa tak na stredajšie stretnutie Ligy majstrov s Parížom Saint-Germain pripravuje už bez dvanástich hráčov.



Reprezentačný tím USA má pred MS výrazné problémy so zložením kádra. Brankár Matt Turner v nedeľu vynechal už druhý zápas za Arsenal pre natiahnuté slabiny, krídelník Josh Sargent pre zranenie lýtka neštartoval v sobotňajšom zápase Norwichu a Celta Vigo v piatok uviedla, že stredopoliar Luca de la Torre utrpel zranenie nohy. To ho vyradí z hry približne na tri týždne.