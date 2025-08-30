< sekcia Šport
McLaren dominoval v tréningu v Holandsku, najrýchlejší bol Norris
Na rozdiel od piatkových tréningov, ktoré boli poznačené viacerými prerušeniami a nehodami, sa jazdcom podarilo udržať sa na trati v suchých podmienkach.
Autor TASR
Zandvoort 30. augusta (TASR) - Jazdci tímu McLaren dominovali aj v treťom tréningu pred Veľkou cenou Holandska, pätnástym podujatím seriálu MS F1. Najrýchlejší bol Brit Lando Norris, ktorý mal o 0,242 sekundy lepší čas než jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri. Tretí najrýchlejší bol Brit George Russell na Mercedese, ktorý zaostal za Norrisom o 0,886 sekundy.
Na rozdiel od piatkových tréningov, ktoré boli poznačené viacerými prerušeniami a nehodami, sa jazdcom podarilo udržať sa na trati v suchých podmienkach. Norris predbehol Piastriho vo všetkých troch tréningoch. V celkovom poradí seriálu MS za ním zaostáva o 9 bodov.
