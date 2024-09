McLaren má nového športového riaditeľa Courtenaya, prišiel z Red Bullu

Woking 25. septembra (TASR) - Novým športovým riaditeľom motoristického tímu McLaren, ktorý pôsobí v F1, sa stal Will Courtenay. Do britskej stajne prišiel z Red Bullu, kde zastával funkciu šéfa pretekových stratégov od roku 2010. McLaren tento mesiac prevzal vedenie v Pohári konštruktérov a je na dobrej ceste k prvému celkovému triumfu od sezóny 1998.



Courtenay je tretí člen Red Bullu, ktorý opustil tím v priebehu predošlých piatich mesiacov. Najvýraznejšou stratou je pre rakúsku stajňu odchod technického riaditeľa Adriana Neweyho. Ten sa rozhodol po kauze šéfa tímu Christiana Hornera ohľadom údajného obťažovania jednej zo zamestnankýň a už podpísal kontrakt s Astonom Martin. Obvinenie Hornera nakoniec nebolo potvrdené. V prípade McLarenu ide zas o pokračovanie prestavby, ktorá sa začala v decembri 2022 príchodom šéfa Andreu Stellu. Na začiatku minulej sezóny bol tím na chvoste štartového poľa, v tej prebiehajúcej má na konte už päť víťazstiev.



"Ako tím vstupujeme do kľúčovej fázy našej cesty a sme si istí, že Will do veľkej mieri prispeje k silnému líderstvu v našom tíme, keďže sa snažíme ďalej bojovať o víťazstvá a titul," citovali šéfa Stellu britské médiá. Courtenay bude spadať pod pretekového riaditeľa Randeepa Singha. Red Bull, kde má zmluvu do roku 2026, prestup zatiaľ nekomentoval.