McLaren obhájil Pohár konštruktérov, na VC Singapuru zvíťazil Russell
Spolu s austrálskym kolegom Oscarom Piastrim už zabezpečili svojmu tímu úspešnú obhajobu triumfu v Pohári konštruktérov.
Autor TASR
Singapur 5. októbra (TASR) - Brit George Russell z tímu Mercedes zvíťazil na Veľkej cene Singapuru, osemnástych pretekoch seriálu MS F1. Druhý prišiel do cieľa Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, tretí finišoval Brit Lando Norris vo farbách McLarenu. Spolu s austrálskym kolegom Oscarom Piastrim už zabezpečili svojmu tímu úspešnú obhajobu triumfu v Pohári konštruktérov.
Celých 62 kôl odjazdilo všetkých 20 monopostov. McLaren potreboval k zisku trofeje 13 majstrovských bodov a jeho jazdci sa hneď v úvode postarali o vzruch. Norris štartoval na piatej pozícii a začal výborne, keď sa s agresívnym prístupom dostal až na 3. priečku pred kolegu a rivala v boji o majstrovský titul Piastriho. Z prvého miesta odštartoval Russell, ktorý si pozíciu pred druhým Verstappenom po štarte postrážil.
Úradujúci štvornásobný majster sveta z Holandska ako jediný zo špice odštartoval na najmäkšej sade pneumatík a ako prvý z jazdcov na vrchných priečkach zamieril v 20. kole do boxov. Norris dostal od tímu možnosť výberu a rozhodol sa, že chce zamieriť k mechanikom pred Piastrim. Austrálčan išiel z prvej sedmičky do boxov ako posledný a stál viac ako 5 sekúnd, ale zastávky v boxovej uličke napokon poradím na predných pozíciách nezamiešali. Problémy mali aj mechanici Astonu Martin, na čo doplatil Fernando Alonso, ktorý vypadol z bodovanej desiatky, no dokázal sa do nej vrátiť.
Verstappen zatiaľ sťahoval stratu na Russella, ale pribrzdilo ho zaváhanie a zozadu sa začal na neho tlačiť Norris. Poradie na pódiu sa už však nemenilo a prvýkrát v Singapure na ňom stál Russell, ktorý si pripísal piate kariérne víťazstvo. McLarenu stačilo tretie miesto Norrisa a 4. priečka Piastriho na spečatenie úspešnej obhajoby v Pohári konštruktérov. Medzi jazdcami naďalej vedie Piastri, druhý v šampionáte Norris na neho stiahol 3 body a aktuálne stráca 22 bodov.
Do konca šampionátu zostáva ešte šesť súťažných víkendov. Nasledujúce preteky sú na programe v nedeľu 19. októbra v Austine.
hlasy /zdroj: Nova Sport/:
Zak Brown, výkonný riaditeľ tímu McLaren: „Úžasné. Úžasný tím tu na okruhu, úžasný tím v továrni. Všetci urobili skvelú prácu. Je to skvelé, že sme dokázali triumfovať v Pohári konštruktérov dvakrát za sebou po takej dlhej dobe (od roku 1991 - pozn.). Obaja jazdci jazdia výborne celú sezónu, nevyhráte Pohár konštruktérov bez dvoch úžasných pretekárov. Ako môžete vidieť, nechávame ich pretekať a dúfame, že ešte nejaké víťazstvá pridáme.“
Andrea Stella, šéf tímu McLaren, víťaza Pohára konštruktérov: „Neuveriteľná emócia, chcem sa s ňou podeliť s tímom a poďakovať mu za úžasnú prácu. Podarilo sa nám to šesť veľkých cien pred koncom, čo vyzerá úžasne. Tvrdo pracujeme na tom, aby sme pokračovali vo víťaznej sérii aj po zmene pravidiel v roku 2026. Vieme, že to bude náročné, ale pôjdeme po tom naplno.“
George Russell, víťaz: „Cítim sa úžasne. Som vďačný celému tímu, celý víkend robil skvelú prácu. Nevieme presne, odkiaľ tento výkon prišiel, ale som šťastný. Od kvalifikácie som sa cítil v aute výborne a bol som trochu nervózny na štarte, keď som videl Maxa na mäkkej sade pneumatík, ale úvod bol výborný a natiahol som náskok.“
Max Verstappen, 2. miesto: „Štartoval som na špinavej časti trati a chceli sme skúsiť niečo iné, čo úplne nevyšlo. Snažil som sa čo najdlhšie vydržať na mäkkých pneumatikách, ale celé preteky boli náročnejšie, ako som dúfal. Sú veci, ktoré musíme pochopiť. Napriek tomu som mal dostatočné tempo na druhé miesto, na viac sme asi nemali.“
Lando Norris, 3. miesto: „Boli to náročné preteky. Max nerobil chyby, dal som do toho všetko. Bol som blízko, mal som pár šancí, ale bolo veľmi náročné predbehnúť ho, čo je škoda, lebo tempo bolo silné. Som však šťastný, získal som dve pozície, zvíťazili sme v Pohári konštruktérov.“
