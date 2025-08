McLaren opäť s „double“, Norris vyhral v Maďarsku pred Piastrim

Veľká cena Maďarska (70 kôl, 1 kolo: 4,381 km, celkovo: 306,630 km):



1. Lando Norris (V.Brit./McLaren) 1:35:21,231 h, 2. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +0,698 s, 3. George Russell (V.Brit./Mercedes) +21,916, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +42,560, 5. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +59,040, 6. Gabriel Bortoleto (Braz./Kick Sauber) +1:06,169, 7. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:08,174, 8. Liam Lawson (N.Zél./Racing Bulls), 9. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +1:12,645, 10. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes), 11. Isack Hadjar (Fr./Racing Bulls), 12. Lewis Hamilton (V.Brit./Ferrari), 13. Nico Hülkenberg (Nem./Kick Sauber), 14. Carlos Sainz (Šp./Williams), 15. Alexander Albon (Thaj./Williams), 16. Esteban Ocon (Fr./Haas), 17. Júki Cunoda (Jap./Red Bull), 18. Franco Colapinto (Arg./Alpine), 19. Pierre Gasly (Fr./Alpine) všetci +1 kolo



Nedokončil: Oliver Bearman (V.Brit./Haas)







Budapešť 3. augusta (TASR) - Brit Lando Norris na McLarene zvíťazil na Veľkej cene Maďarska, 14. podujatí seriálu MS F1. Za ním finišoval s odstupom 0,698 sekundy jeho tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri. Tretí skončil Brit George Russell na Mercedese (+21,916). McLaren dosiahol „double“ štvrtýkrát za sebou, jeho jazdci boli na prvých dvoch priečkach aj v Rakúsku, Belgicku a vo Veľkej Británii. Norris zmenšil v celkovom poradí náskok na vedúceho Piastriho na deväť bodov.Norris dosiahol piaty triumf v prebiehajúcej sezóne, pre svoj tím dosiahol jubilejné 200. víťazstvo v histórii šampionátu. McLaren si upevnil svoj obrovský náskok na čele pohára konštruktérov. Pretekárov čaká krátka letná prestávka, po nej sa vrátia do súťažného kolotoča 31. augusta na okruhu v holandskom Zandvoorte.Štart na Hungaroringu nevyšiel podľa predstáv Norrisovi na McLarene. Ten stratil 3. miesto hneď v prvých troch zákrutách, keď sa pred neho dostal krajan Russell na Merdecese a Španiel Fernando Alonso na Aston Martine. Naopak, odpich zvládol autor pole position Charles Leclerc a Monačan si postupne vypracoval trojsekundový náskok na čele. Na trati sa zastabilizovalo pokojné tempo, šancí na predbiehanie na úzkom okruhu príliš veľa nebolo. Ferrari bojovalo o prvý triumf v sezóne, McLaren sa v 19. kole pokúsil o undercut. Leclerc zavítal k svojim mechanikom hneď v tom nasledujúcom. Obe stajne predviedli v boxoch výbornú prácu, pit stop na úrovni dvoch sekúnd a Leclerc priebežnému lídrovi šampionátu odolal.Vzrušenie spôsobil v 30. kole sériový svetový šampión Max Verstappen na Red Bulle. Holanďan sa trápil v strede poľa a v súboji o 11. miesto sa rozhodol pre riskantný manéver, po ktorom sa dostal pred Lewisa Hamiltona. Štyridsaťročný Brit vo farbách Ferrari na poslednú chvíľu uhol mimo trať, čím zrejme zabránil nebezpečnej kolízii vo vysokej rýchlosti. Traťoví komisári sa rozhodli vyšetriť incident po pretekoch.McLaren v 41. kole vyprovokoval Ferrari k zastávke Leclerca. Piastri naopak zostal na trati a k mechanikom prišiel o päť kôl neskôr. Austrálčan spadol na tretiu pozíciu za Leclerca a vedenie prebral Norris, ktorý išiel riskantnú stratégiu na jednu zastávku s dlhým stintom na tvrdej zmesi.Piastri predstihol Leclerca v 51. kole na prvý pokus a vydal sa na stíhaciu jazdu za tímovým kolegom Norrisom, na ktorého strácal viac ako osem sekúnd. Leclerc postupne strácal rýchlosť a bolo jasné, že skončí mimo prvej trojky, keďže sa na neho dozadu tlačil Russell, ktorý sa v 62. kole dostal pred frustrovaného pilota Ferrari. Leclerc sa bránil tvrdo, za čo Russell žiadal penalizáciu.Podľa očakávaní si to v závere o triumf v Maďarsku rozdali piloti McLarenu. Piastri sa dostal do DRS zóny svojho kolegu v 65. kole, Norris sa bránil na opotrebovaných pneumatikách. Piastri to vyskúšal prvýkrát v predposlednom 69. kole a iba málo chýbalo k priamej zrážke. Austrálčan vyskúšal ísť na neskoré brzdy v prvej zákrute, no poriadne prebrzdil. McLaren svojho jazdca napomenul a Norris si v záverečnom kole svoj triumf postrážil.