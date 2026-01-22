< sekcia Šport
McLaughlinová-Levronová oznámila tehotenstvo
Dvadsaťšesťročná držiteľka štyroch olympijských zlatých medailí oznámila radostnú správu na sociálnych sieťach.
Autor TASR
Los Angeles 22. januára (TASR) - Hviezdna americká atlétka Sydney McLaughlinová-Levronová oznámila vo štvrtok tehotenstvo. Dvadsaťšesťročná držiteľka štyroch olympijských zlatých medailí oznámila radostnú správu na sociálnych sieťach pridaním série fotografií s manželom Andrem Levronom.
Na jednom z obrázkov obdivuje spolu so svojím partnerom ultrazvukové snímky dieťaťa. „Stvorila som človeka so svojím najobľúbenejším človekom,“ napísala podľa agentúry AFP 26-ročná Američanka, ktorá vlani v septembri ako prvá žena od roku 1985 pokorila v behu na 400 m hranicu 48 sekúnd a prekonala takmer 41-ročný svetový rekord Marty Kochovej z vtedajšej NDR. Stalo sa tak na svetovom šampionáte v Tokiu. V súčasnosti je aj držiteľkou najrýchlejšieho času v tabuľkách 400 m prekážok s hodnotou 50,37 s.
McLaughlinová-Levronová získala zlato na OH v Tokiu v disciplíne 400 m prek. a bola aj súčasťou víťaznej štafety 4x400 m. Rovnaké úspechy zopakovala aj v roku 2024 na hrách v Paríži.
Na jednom z obrázkov obdivuje spolu so svojím partnerom ultrazvukové snímky dieťaťa. „Stvorila som človeka so svojím najobľúbenejším človekom,“ napísala podľa agentúry AFP 26-ročná Američanka, ktorá vlani v septembri ako prvá žena od roku 1985 pokorila v behu na 400 m hranicu 48 sekúnd a prekonala takmer 41-ročný svetový rekord Marty Kochovej z vtedajšej NDR. Stalo sa tak na svetovom šampionáte v Tokiu. V súčasnosti je aj držiteľkou najrýchlejšieho času v tabuľkách 400 m prekážok s hodnotou 50,37 s.
McLaughlinová-Levronová získala zlato na OH v Tokiu v disciplíne 400 m prek. a bola aj súčasťou víťaznej štafety 4x400 m. Rovnaké úspechy zopakovala aj v roku 2024 na hrách v Paríži.