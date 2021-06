McLaughlinová zabehla nový svetový rekord

Eugene 28. júna (TASR) - Sydney McLaughlinová vytvorila na majstrovstvách USA v Eugene časom 51,90 s nový svetový rekord v behu na 400 metrov prekážok. Dvadsaťjedenročná atlétka zlepšila doterajšie maximum krajanky Dalilah Muhammadovej z MS 2019 v Dauhe o 26 stotín sekundy. Tá skončila na národnom šampionáte druhá časom 52,42.



McLaughlinová sa stala prvou ženou na 400 m prek., ktorá pokorila 52-sekundovú hranicu. Na šampionáte v Eugene, ktorý je pre amerických atlétov kvalifikáciou na OH 2020, pokorila v strhujúcom súboji doterajšiu držiteľku rekordu (52,16) Muhammadovú. Do Japonska spoločne s nimi poletí aj tretia Anna Cockrellová (53,70). "V Tokiu to bude riadna bitka," povedala pre zámorské médiá úradujúca olympijská víťazka a majsterka sveta Muhammadová.



McLaughlinová nemohla dlho uveriť tomu, že je nová svetová rekordérka, po prekonaní maxima sa neveriacky držala rukami za hlavu. "Verila som, že na to mám, no veľa iných vecí v živote som nemohla ovplyvniť. Mala som však v sebe takú detskú vieru, že treba všetkému absolútne dôverovať a že to vyjde," vyznala sa pre agentúru AP.



Nedeľné zápolenia na Hayward Field v Eugene museli na niekoľko hodín odložiť pre obrovské horúčavy, ručička teplomera sa vyšplhala až k 43 stupňom Celzia.