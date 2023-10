McLellan bude trénovať Los Angeles Kings aj v budúcej sezóne

Los Angeles 11. októbra (TASR) - Kanadský tréner Todd McLellan podpísal novú zmluvu s vedením hokejového klubu NHL Los Angeles. Na striedačke Kings bude pôsobiť aj v sezóne 2024/2025. Generálny manažér Rob Blake to uviedol pre nhl.com.



Päťdesiatšesťročný kouč v uplynulých dvoch sezónach doviedol tím do bojov o Stanleyho pohár. Kings obsadili v minulom ročníku tretie miesto v Pacifickej divízii. V play off nastúpili v 1. kole Západnej konferencie proti Edmontonom Oilers a v sérii prehrali 2:4 na zápasy. V LA pôsobí slovenský krídelník Martin Chromiak, ktorý odštartuje sezónu na farme Ontario Reign v AHL.



McLellan pôsobí v klube od 16. apríla 2019, keď nahradil Willieho Desjardinsa. Blake zároveň potvrdil, že asistenti Trent Yawney a Jim Hiller a tréner brankárov Mike Buckley dostali tiež ročné zmluvy. Los Angeles vstúpi do nového ročníka NHL v noci na štvrtok domácim stretnutím proti Coloradu Avalanche. V zostave hostí sa predstaví aj slovenský útočník Tomáš Tatar.