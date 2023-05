McNulty vyhral 15. etapu Giro d´Italia, na čele zostal Armirail

výsledky 15. etapy (Seregno - Bergamo, 195 km):



1. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) 5:13:39 h, 2. Ben Healy (Ír./EF Education-EasyPost), 3. Marco Frigo (Tal./Izrael-Premier Tech) obaja rovnaký čas, 4. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) +1:51 min, 5. Einer Augusto Rubio (Kol./Movistar), 6. Simone Velasco (Tal./Astana) +2:26, 7. Andrea Pasqualon (Tal./Bahrajn Victorious) rovnaký čas, 8. Laurens Huys (Belg./Intermarché-Circus-Wanty) +3:10, 9. Vincenzo Albanese (Tal./Eolo-Kometa) +4:13, 10. Francois Bidard (Fr./Cofidis) rovnaký čas







celkové poradie:



1. Bruno Armirail (Fr./Groupama-FDJ) 61:38:06 h, 2. Geraint Thomas (V.Brit./Ineos Grenadiers) +1:08 min, 3. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +1:10, 4. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +1:30, 5. Andreas Leknessund (Nór./DSM) +1:50, 6. Damiano Caruso (Tal./Bahrajn Victorious) +2:36, 7. Lennard Kämna (Nem./Bora-hansgrohe) +3:02, 8. Edward Dunbar (Ír./Jayco AlUla) +3:40, 9. Thymen Arensman (Hol./Ineos Grenadiers) +3:55, 10. Laurens de Plus (Belg./Ineos Grenadiers) +4:18

Bergamo 21. mája (TASR) - Americký cyklista Brandon McNulty vyhral nedeľňajšiu 15. etapu 106. ročníka Giro d´Italia a dosiahol najlepší výsledok v kariére. Jazdec stajne SAE Team Emirates sa presadil v špurte trojice po dlhom úniku a cieľ 195 km dlhej trate zo Seregna do Bergama preťal v čase 5:13:17 h. Druhý skončil Ír Ben Healy (EF Education-EasyPost) a tretí finišoval domáci Marco Frigo (Iýrael-Premier Tech). Na čele celkového poradia zostal Francúz Bruno Armirail z tímu Groupama-FDJ.V nedeľu čakali na cyklistov štyri horské prémie, najprv 1. kategórie a potom tri "dvojky", posledná štartovala približne 40 km pred cieľom. Asi 20 km po štarte sa sformoval únik dňa, do ktorého sa dostalo pätnásť pretekárov, pri jeho tvorbe boli aktívni najmä Ben Healy (EF Education-EasyPost), Brandon McNulty (SAE Team Emirates), Marco Frigo (Izrael-Premier Tech) či Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Na prvom stúpaní ich dobehol aj Einer Augusto Rubio (Movistar), pelotón stráca už vyše šesť minút. Pretekári v úniku dobre spolupracovali a aj keď útočili hlavne na body na prémiách, v klesaniach sa opäť zišli. Aj 50 km pred cieľom si udržiavali náskok okolo sedem minút.Na poslednom kategorizovanom stúpaní zaútočil ako prvý Niccolo Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty), ale ostatní ho o chvíľu predbehli a na čele išli Healy s McNultym, ktorí si do klesania priniesli náskok 30 s pred Frigom, o ďalších 30 s za ním išli Rubio a Mollema. Ostatní z úniku strácali už vyše dve minúty. Frigovi sa desať km pred páskou podarilo dostihnúť dvojicu na čele a pred nekategorizovaný krátky kopec v Bergame prišla trojica spolu. V záverečnom špurte trojice nakoniec triumfoval McNulty.