< sekcia Šport
McNulty vyhral GP Montrealu, cieľ preťal spolu s Pogačarom
Slovinec Pogačar, ktorý už dvakrát vyhral podujatie, pred cieľom ponúkol triumf svojmu kolegovi.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Montreal 14. septembra (TASR) - Americký cyklista Brandon McNulty zvíťazil v nedeľňajších pretekoch Grand Prix Cycliste de Montreal. Jazdec SAE Team Emirates sa presadil po úniku so svojím tímovým lídrom Tadejom Pogačarom a po 201,9 km preťali cieľ spoločne v čas 5:14:04 hodiny. Tretí finišoval ďalší Američan Quinn Simmons (Lidl-Trek) s vyše minútovým mankom.
Slovinec Pogačar, ktorý už dvakrát vyhral podujatie, pred cieľom ponúkol triumf svojmu kolegovi. Tím zo SAE dosiahol už 85. víťazstvo v prebiehajúcej sezóne, čím vyrovnal rekord stajne HTC-Columbia z roku 2009.
GP Montrealu:
1. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) 5:14:04 h,
2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) rovnaký čas,
3. Quinn Simmons (USA/Lidl-Trek) +1:03 min,
4. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) +1:45,
5. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) +1:49,
6. Louis Barre (Fr./Intermarché-Wanty) +2:00
Slovinec Pogačar, ktorý už dvakrát vyhral podujatie, pred cieľom ponúkol triumf svojmu kolegovi. Tím zo SAE dosiahol už 85. víťazstvo v prebiehajúcej sezóne, čím vyrovnal rekord stajne HTC-Columbia z roku 2009.
GP Montrealu:
1. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) 5:14:04 h,
2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) rovnaký čas,
3. Quinn Simmons (USA/Lidl-Trek) +1:03 min,
4. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) +1:45,
5. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) +1:49,
6. Louis Barre (Fr./Intermarché-Wanty) +2:00