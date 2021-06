ME 2020: Angličania remizovali so Škótmi 0:0, Kane: Férový výsledok

D-skupina - 1. kolo:



Wembley



Anglicko - Škótsko 0:0



Rozhodovali: Lahoz - Devis, Del Palomar (všetci Šp.), ŽK: McGinn, O'Donnell (obaja Škót.), 20.306 divákov.



zostavy:

Anglicko: Pickford - James, Stones, Mings, Shaw - Rice, Phillips - Foden (63. Grealish), Mount, Sterling - Kane (74. Rashford)



Škótsko: Marshall - McTominay, Hanley, Tierney - O'Donnell, McGinn, Gilmour (76. Armstrong), McGregor, Robertson - Dykes, Adams (86. Nisbet)

Anglický futbalista Phil Foden (vľavo) a škótsky futbalista Grant Hanley počas zápasu základnej skupiny D Anglicko - Škótsko na ME vo futbale v Londýne 18. júna 2021. Foto: TASR/AP

Rozhodca Antonio Mateu Lahoz ukazuje žltú kartu škótskemu hráčovi Johnovi McGinnovi počas zápasu základnej skupiny D Anglicko - Škótsko na ME vo futbale v Londýne 18. júna 2021. Foto: TASR/AP

hlasy po zápase:

(ITV, UEFA.com)



Gareth Southgate, tréner Anglicka: "Bola to pre nás frustrujúca noc. Treba vyjadriť Škótsku obrovské uznanie. Ak nie ste schopní vyhrať zápas, tak je dôležité, aby ste aspoň neprehrali. Musíme sa pozrieť na seba - počínajúc mnou - a zlepšiť sa. Tento náš výkon nemohol stačiť na to, aby sme zvíťazili."



Harry Kane, kapitán Anglicka: "Férový výsledok. Škóti nás dokázali ubrániť, hoci sme nepodali náš najlepší výkon. Spravili sme však ďalší krok k postupu a to je náš absolútny cieľ. Teraz sa musíme otriasť a pripraviť na ďalší súboj."



Tyrone Mings, obranca Anglicka: "Samozrejme, sme sklamaní, pretože vieme hrať lepšie. Pre mňa ako obrancu je však tiež dôležité, že sme opäť neinkasovali. Nemyslím si, že by mal súper väčšiu vôľu zvíťaziť, no nám chýbala dynamika. Je mi ľúto, že sme nedokázali vyhrať pre fanúšikov, ktorí tu mohli byť."



Steve Clarke, tréner Škótska: "Bol to pre nás krásny večer. Hrali sme dobre. Viem, že mám kvalitný káder a hráči to dnes potvrdili. Mali sme aj šance na to, aby sme zvíťazili. Samozrejme, aj Angličania mali svoje momenty, no ak pozeral zápas nezainteresovaný divák, nevedel, kto je favorit. Za to si zaslúžime uznanie. Najpotešujúcejšia vec je, že keď sme mali loptu na kopačkách, tak sme vedeli vpredu niečo vymyslieť a vytvorili sme si niekoľko šancí."



Andy Robertson, kapitán Škótska: "Mali sme veľké šance. Dobre sme pokrývali loptu a dokázali súpera otráviť. Mali sme možnosť dosiahnuť ešte viac. Bod nás udržal ´nažive´ a musíme tento pocit udržať čo najdlhšie."

tabuľka

1. Česko 2 1 1 0 3:1 4

2. Anglicko 2 1 1 0 1:0 4

3. Chorvátsko 2 0 1 1 1:2 1

4. Škótsko 2 0 1 1 0:2 1

Londýn 19. júna (TASR) - Anglickí futbalisti remizovali v piatkovom stretnutí D-skupiny na ME so Škótmi 0:0. "Albión" vo Wembley ohrozil súperovu bránu iba jediný raz.Angličania majú po dvoch zápasoch na konte štyri body a sú druhí o skóre za Čechmi. Práve vzájomným súbojom o prvé miesto v tabuľke uzavrú v utorok vo Wembley skupinovú fázu. Škótov čaká v Glasgowe konfrontácia s Chorvátmi, obaja získali zatiaľ jediný bod, víťaz bude mať veľkú šancu postúpiť do osemfinále cez tabuľku tretích tímov.Škóti sa súpera nezľakli a už v úvode pohrozili. Na pravej strane krátkymi prihrávkami vyšachovali anglických obrancov, O'Donnell prízemným centom našiel osamoteného Adamsa, ten však zvnútra šestnástky trafil iba Stonesa. Škóti začali sympaticky, ale bližšie k otváraciemu gólu boli domáci. Mount zahral rohový kop, no Stones trafil iba žrď. Úvod zápasu bol najmä o boji v strede ihriska, Škóti hrozili zo štandardiek, Angličania trpezlivo vyčkávali na svoju šancu. Tá však prišla na druhej strane, v 30. minúte Tierney nacentroval na vzdialenú žrď a proti O'Donnellovmu parádnemu voleju musel zasiahnuť Pickford. Anlgičania sa snažili zaskočiť hostí prekvapujúcimi oblúčikmi za obranu, no Foden ani Sterling nedosiahli na loptu."Albión" vstúpil do druhého polčasu podstatne aktívnejšie. Už po pár sekundách musel Tierney odvrátiť Shawovu prihrávku do vápna na Kanea, vzápätí Fodena na poslednú chvíľu predskočil jeden z obrancov a pri Mountovej ďalekonosnej strele sa blysol Marshall. Bol to vôbec prvý anglický pokus na bránu. Angličania však v tlaku nepokračovali, loptu držali na svojich kopačkách, ale zväčša na svojej polovici. Škóti stavili na protiútoky, po jednom z nich sa ocitol v dobrej šanci Adams, ale v šestnástke mal problémy so spracovaním a v prehustenom priestore už nedokázal zakončiť. Angličania potom nakrátko zavreli súpera pred jeho šestnástku, ich obliehanie však narážalo na obetavosť Škótov. Tí mohli umlčať Wembley v 62. minúte, keď po rohu hlavičkoval Dykes, jeho sľubný pokus však zablokoval James. Angličania mali územnú prevahu, ale ich ofenzíva bola jalová. Striedajúci Grealish síce priniesol určité oživenie, no do vápna smerovalo minimum dobrých prihrávok. V závere už ani jeden tím neprejavil výraznejšiu snahu a duel dohrali bez gólov.