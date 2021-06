ME 2020: Belgičania nechcú proti Fínom kalkulovať

Na snímke druhý sprava fínsky stredopoliar Onni Valakari oslavuje svoj gól a druhý mužstva v prípravnom medzištátnom zápase Francúzsko - Fínsko (0:2 ) v Saint-Denis vo Francúzsku 11. novembra 2020, foto z archívu. Foto: TASR/AP

B-skupina:

FÍNSKO - BELGICKO /pondelok o 21.00, Štadión Krestovskij v Petrohrade/

Rozhodcovia: Felix Brych - Mark Borsch, Stefan Lupp (všetci Nem.)



Predpokladané zostavy:

Fínsko: Hrádecký - O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio - Uronen, Kamara, Sparv, Kauko, Raitala - Pukki, Lod



Belgicko: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco - Mertens, Lukaku, E. Hazard

Petrohrad 20. júna (TASR) - Futbalisti Fínska sú pri svojej premiére na európskom šampionáte pred záverečným duelom v skupine stále v hre o postup. V ceste im však stoja favoriti nielen B-skupiny, ale aj kandidáti na triumf na celkový triumf. Duel s Belgickom má výkop v Petrohrade v pondelok o 21.00 SELČ.Belgičanom stačí po víťazstvách nad Rusmi 3:0 a Dánmi 2:1 na prvenstvo v skupine aj remíza. Nemienia však hazardovať so svojím menom a chcú bodovať naplno. V predchádzajúcom zápase ich potešil návrat kľúčového stredopoliara Kevina De Bruyneho, ktorý nastúpil na druhý polčas proti Dánsku a ihneď si pripísal gól aj asistenciu. Práve proti Fínom hráč Manchestru City debutoval v národnom drese, bolo to v prípravnom stretnutí v Turku v roku 2010, ktoré domáci Fíni vyhrali 2:0.pripomenul brankár Belgičanov Thibaut Courtois podľa webu UEFA.Fíni si držia proti tretiemu tímu z MS 2018 pozoruhodnú bilanciu, neprehrali s ním od októbra 1968 sedem zápasov za sebou. Momentálne však Belgicko figuruje na čele rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).vzdal kompliment súperovi stredopoliar Fínov Rasmus Schüller.Severania však cítia šancu, že by mohli v zápase získať aspoň bod. Po víťazstve nad Dánmi 1:0 by mali v tabuľke štyri body, čo by im mohlo zaistiť postup z druhého či tretieho miesta.uznal tréner Fínov Markku Kanerva.Tabuľka:1. Belgicko 2 2 0 0 5:1 6*2. Fínsko 2 1 0 1 1:1 33. Rusko 2 1 0 1 1:3 34. Dánsko 2 0 0 2 1:3 0* - postup do osemfinále