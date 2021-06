ME 2020: Česi neodleteli do Budapešti pre omylom nafúknutú šmýkačku

Praha 26. júna (TASR) - Českým futbalistom sa v sobotu ráno nečakane skomplikovala cesta do Budapešti na osemfinálový zápas ME s Holandskom. Ich let museli na poslednú chvíľu zrušiť pre bizarnú poruchu, keď sa omylom spustila núdzová šmýkačka na jedných z dverí.



"Už som zažil meškanie či preloženie letu, dokonca aj zrušenie pre koronavírus. Ale neodletieť pre omylom nafúknutú šmýkačku, to je po prvý raz," napísal na twitteri stredopoliar Alex Král, ktorý pripojil aj fotografiu. Podľa hovorcu národného tímu Petra Šedivého Česi odleteli do dejiska zápasu v sobotu popoludní. Duel s Holandskom je na programe v nedeľu od 18.00 h.