ME 2020: Chorváti vydreli s Čechmi aspoň bod, Dalič: Nehráme dobre

Český futbalista Patrik Schick (vľavo) sa teší po strelení gólu počas zápasu základnej D-skupiny Chorvátsko - Česká republika v Glasgowe v piatok 18. júna 2021, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Tréner českej futbalovej reprezentácie Jaroslav Šilhavý počas zápasu základnej D-skupiny Chorvátsko - Česká republika v Glasgowe v piatok 18. júna 2021, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Glasgow 19. júna (TASR) - Úradujúci vicemajstri sveta Chorváti majú po dvoch zápasoch na futbalovom EURO 2020 na konte len jeden bod a keď chcú postúpiť medzi 16 najlepších tímov, musia v záverečnom zápase D-skupiny v utorok so Škótmi na ich pôde v Hampden Parku vyhrať. Zverenci Zlatka Daliča po prehre 0:1 s Anglickom remizovali v piatok s Českom 1:1. Česi sú so štyrmi bodmi na najlepšej ceste k postupu.Česi išli do vedenia osem minút pred koncom prvého polčasu. Stopér Chorvátov Dejan Lovrič vo vzdušnom súboji v šestnástke zasiahol lakťom do tváre Patrika Schicka a španielsky rozhodca Carlos del Cerro po vzhliadnutí videa nariadil pokutový kop. Jedenástku so zakrvaveným nosom Schick bezpečne premenil, strelil svoj tretí gól na šampionáte a usadil sa na čele kanonierov.povedal Schick podľa agentúry DPA. "Šachovnicoví" mohli krátko po inkasovanom góle vyrovnať, ale Ante Rebič vo veľkej šanci zakončil ľavačkou nepresne.Chorváti po zmene strán rýchlo vyrovnali, keď priamy kop pohotovo rozohral Andrej Kramarič, k lopte sa dostal Ivan Perišič a po peknej kľučke na Vladimíra Coufala, ktorého posadil na zem, rozvlnil sieť vydarenou krížnou strelou. Perišič sa stal prvým chorvátskym futbalistom, ktorý skóroval na štyroch veľkých turnajoch za sebou. Česi sa hnevali, že nechali súpera rýchlo rozohrať.povedal pre iDnes.cz Schick. V podobnom duchu sa vyjadril aj Coufal:V druhom polčase Chorváti pridali, boli lepším tímom, ale druhý gól už nedali.povedal kapitán a tvorca hry chorvátskeho tímu Luka Modrič. Tréner Dalič nie je spokojný s prejavom svojich zverencov.uviedol Dalič, ktorý bol pred tromi rokmi pri finálovej účasti Chorvátov na MS v Rusku národným hrdinom.Česi boli s bodom spokojní, tréner Jaroslav Šilhavý poďakoval svojim hráčom za predvedený výkon:Po dvoch zápasoch sú na čele skupiny so štyrmi bodmi Česi, o skóre pred Angličanmi. Chorváti a Škóti majú po jednom bode.