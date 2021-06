ME 2020: Dáni dúfajú, že zdolajú Rusov a poskočia na 2. priečku

B-skupina:

RUSKO - DÁNSKO /pondelok o 21.00, štadión Parken v Kodani/



Rozhodcovia: Clement Turpin - Nicolas Danos, Cyril Gringore (všetci Fr.)



Predpokladané zostavy:

Rusko: Safonov - Barinov, Divejev, Džikija - Fernandes, Zobnin, Ozdojev, Karavajev - Mirančuk, Golovin - Dziuba



Dánsko: Schmeichel - Maele, Kjaer, Christensen, Wass - Damsgard, Höjbjerg, Delaney - Poulsen, Cornelius, Braithwaite

Kodaň 20. júna (TASR) - Dánski futbalisti sú pred záverečným kolom B-skupiny ME 2020 v najnevýhodnejšej pozícii, no stále môžu postúpiť ešte aj priamo z druhej priečky. Potrebujú zdolať Rusov a mať najlepšie skóre v tabuľke troch tímov po prípadnej prehre Fínov s Belgičanmi. Súboj Rusko - Dánsko sa bude hrať v Kodani v pondelok o 21.00.Účinkovanie Dánov na turnaji poznačil kolaps Christiana Eriksena v zápase s Fínskom (0:1), no hráča Interu Miláno už prepustili z nemocnice a stihol už aj navštíviť spoluhráčov na tréningu. To by mohlo Dánom dodať potrený impulz. Na štadióne v Kodani ich budú navyše opäť hnať fanúšikovia, rovnako ako to bolo v zápase s Belgickom (1:2).povedal pre web UEFA tréner Dánska Kasper Hjulmand.Dáni už ukázali svoju kvalitu najmä v prvom polčase zápasu proti Belgicku, po ktorom viedli 1:0. Vysoké tempo hry však nedokázali udržať a tretí tím MS 2018 si vzal zo zápasu všetky body.vyhlásil obranca Dánov Jannik Vestergaard.Rusi môžu teoreticky postúpiť aj v prípade neúspechu v Kodani. Je to však veľmi málo pravdepodobné, pretože po prehre 0:3 s Belgickom v Petrohrade nemajú dobré skóre v porovnaní s mužstvami z iných skupín. Potrebujú získať aspoň štyri body alebo skončiť druhí v skupine. Zverencov trénera Stanislava Čerčesova na turnaji zatiaľ trápi koncovka, jediný gól Rusov zaznamenal hráč Atalanty Bergamo Alexej Mirančuk proti Fínom (1:0).povedal Mirančuk.1. Belgicko 2 2 0 0 5:1 6*2. Fínsko 2 1 0 1 1:1 33. Rusko 2 1 0 1 1:3 34. Dánsko 2 0 0 2 1:3 0* - postup do osemfinále