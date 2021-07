FOTO: Dáni po triumfe nad Českom zabojujú o finále na ME 2020

Česko - Dánsko 1:2 (0:2)



Góly: 49. Schick - 5. Delaney, 42. Dolberg, ŽK: Krmenčík, Kalas (obaja ČR). Rozhodovali: Kuipers - van Roekel, Zeinstra (všetci Hol.), 16.306 divákov.



Česko: Vaclík - Coufal, Čelůstka (65. Brabec), Kalas, Bořil - Masopust (46. Krmenčík), Holeš (46. Jankto), Barák, Souček, Ševčík (80. Darida) - Schick (79. Vydra)



Dánsko: Schmeichel - Christensen (81. Andersen), Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen (71. Wass), Höjbjerg, Delaney (81. Jensen), Maehle - Braithwaite, Dolberg (59. Y. Poulsen), Damsgaard (59. Nörgaard)

Čech Tomáš Souček s obviazanou hlavou prihráva loptu vo štvrťfinálovom dueli Česká republika - Dánsko na ME2020 vo futbale v Baku 3. júla 2021. Foto: FOTO TASR/AP

Zranený Čech Ondřej Čelůstka (druhý vľavo) za pomoci spoluhráčov odchádza z ihriska vo štvrťfinálovom dueli Česká republika - Dánsko na ME2020 vo futbale v Baku 3. júla 2021. Foto: FOTO TASR/AP

Ľudia sledujú štvrťfinálový duel Česká republika - Dánsko na ME2020 vo futbale v tornádom zničenej obci Moravská Nová Ves v sobotu 3. júla 2021. Dáni zvíťazili 2:1 a postúpili do semifinále turnaja. Obec na južnej Morave zničilo neobvykle silné tornádo, ktoré zasiahlo juhovýchod krajiny 24. júna. Silné búrky a tornádo zasiahli minulý týždeň vo štvrtok okresy Hodonín a Břeclav v Juhomoravskom kraji. Zahynulo šesť ľudí a zranenia utrpelo približne 200 ďalších. Tornádo pritom poškodilo až 1200 budov. Foto: FOTO TASR/AP

Baku 3. júla (TASR) - Futbalisti Dánska postúpili do semifinále EURO 2020. V sobotnom štvrťfinálovom zápase v Baku zdolali Česko 2:1 a v stredu 7. júla zabojujú v londýnskom Wembley o finále proti úspešnejšiemu z dua Ukrajina - Anglicko (21.00 h SELČ).Dánov na začiatku a konci interesantného prvého polčasu dostali do pohodlného vedenia góly Thomasa Delaneyho a Kaspera Dolberga. Česi hneď na začiatku druhého dejstva znížili, keď piaty gól na turnaji dal Patrik Schick, čím vyrovnal dovtedajšieho lídra Cristiana Ronalda. Vyrovnať sa im však nepodarilo a zostali pred bránami bojov o cenné kovy.ŠtvrťfináleBakuPútavý prvý polčas priniesol množstvo zaujímavých situácií. Dánsky dynamit prvýkrát explodoval v 5. minúte, keď po nesprávne nariadenom rohu jeden z najmenších hráčov na ploche Delaney hlavou pekným "koníčkom" otvoril skóre. Kostrbatých Čechov gól zaskočil, Dáni držali loptu a tlačili sa do ofenzívy. Mohli ale inkasovať po peknej akcii Schicka v 12. minúte, jeho strelu však obranca zblokoval. Hneď na druhej strane po dlhom nákope za obranu ušiel Damsgaard, Vaclíka aj prehodil, ale Coufal upratal do bezpečia ešte pred bránkovou čiarou. V 17. minúte mohol po peknej akcii streliť druhý gól Delaney, ale loptu trafil halvolejom iba kolenom. V 22. minúte Schmeichel zlou rozohrávkou dal súperovi loptu zadarmo, Masopust vysunul Holeša, ale ten z uhla trafil len dánskeho brankára. Česi zvýšili aktivitu, po centroch zahrozili zo vzduchu Souček aj Čelůstka, no v 35. minúte nevyrovnal ani Holeš nádejnou strelou do náručia dobre postaveného Smeichela. V 38. minúte musel Vaclík vyboxovať strelu Damsgaarda a Dáni druhýkrát udreli krátko pred polčasovým hvizdom. V 42. minúte vykombinovali českú obranu, Meahle krásnym vonkajškom nacentroval na päťku, Braithwaite ešte hlavou minul, ale Dolbergovi za ním už len stačilo nastaviť nohu - 2:0.Česi vstúpili do druhého polčasu veľkým náporom, nebezpečné strely Krmenčíka a Baráka ešte Schmeichel vyrazil, ale pri Schickovom umiestnenom pokuse cez obrancu už nemal nárok. Bol to boj o každý meter ihriska, dokázala to aj situácia zo 62. minúty, keď Souček aj za cenu zranenia hlavy sklzom zblokoval Poulsena, pri situácii sa ale zranil aj Čelůstka a ten už nedohral. Obaja súperi išli za gólom, Součekovi v 74. minúte zobral z hlavy loptu Schmeichel, Vaclík o štyri minúty výborne vyrazil gólovú strelu Poulsena. Dáni mohli definitívne rozhodnúť v 81. minúte, ale skvelý Vaclík zlikvidoval obrovskú šancu Maehleho, ktorý na neho bežal sám z ľavej strany. Česko v záverečnom nápore súpera síce pritlačilo, no vyrovnať sa mu nepodarilo ani v šesťminútovom nadstavenom čase a do elitného kvarteta sa nedostalo.(zdroj: ČT Sport, uefa.com):: "."