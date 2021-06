Eriksenova návšteva nám vliala energiu, povedal Norgaard

Kodaň 19. júna (TASR) - Hneď po prepustení z nemocnice viedli kroky dánskeho futbalistu Christiana Eriksena medzi jeho spoluhráčov z národného tímu. So všetkými sa vyobjímal a v ich spoločnosti absolvoval obed, informovala agentúra AP.



Eriksen skolaboval minulú sobotu v 43. minúte zápasu na EURO 2020 s Fínskom (0:1) a priamo na ihrisku ho museli oživovať. Lekári neskôr potvrdili, že mal zástavu srdca. Pred piatkovým prepustením z nemocnice absolvoval 29-ročný stredopoliar milánskeho Interu operáciu, pri ktorej mu implantovali kardioverter-defibrilátor.



"Nevedeli sme, že sa chystá prísť. Bolo to pre nás všetkých obrovské prekvapenie. Okamžite sme prerušili tréning," povedal dánsky reprezentant Christian Norgaard. "Prišiel aj so synom. Ich návšteva nám vliala pozitívnu energiu, ktorú v tejto chvíli tak veľmi potrebujeme," dodal Norgaard.



Dáni sú po dvoch prehrách na dne tabuľky B-skupiny. V záverečnom zápase skupinovej fázy nastúpia v pondelok o 21.00 SELČ v Kodani proti Rusku a ak chcú ešte zabojovať o osemfinále, musia zvíťaziť.