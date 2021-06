ME 2020: Holanďania budú šetriť opory, nováčikovi sa črtá šanca

Tréner holandskej futbalovej reprezentácie Frank de Boer (uprostred) sa teší po výhre 3:2 v zápase základnej C-skupiny Holandsko - Ukrajina na ME vo futbale v Amsterdame v nedeľu 13. júna 2021, archívne foto. Foto: TASR/AP

C-skupina:

SEVERNÉ MACEDÓNSKO - HOLANDSKO /pondelok o 18.00 SELČ, Aréna Johana Cruyffa v Amsterdame/

Rozhodcovia: István Kovács - Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (všetci Rum.)



Predpokladané zostavy:

Severné Macedónsko: Dimitrievski - Nikolov, S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Bardhi, Ademi, Elmas - Pandev, Trajkovski



Holandsko: Stekelenburg - de Vrij, Veltman, Ake - L. de Jong, Grevenberch - Dumfries, Wijnaldum, Berghuis - Promes, Depay

Amsterdam 20. júna (TASR) - Futbalisti Holandska nastúpia na pondelkový zápas proti Severnému Macedónsku (18.00 SELČ v Amsterdame) už ako istí víťazi C-skupiny EURO 2020. Ich tréner Frank de Boer si preto môže dovoliť experimenty so zostavou a dopriať odpočinok kľúčovým hráčom, aby si ušetrili energiu na dôležitý osemfinálový súboj.Súper "Oranjes" pri debute na veľkom turnaji neprekročí vlastný tieň, bez ohľadu na výsledok súboja v Amsterdame obsadí v tabuľke posledné 4. miesto. Trúfa si však potrápiť aj topfavorita skupiny.povedal pre web UEFA obranca Visar Musliu.Severní Macedónci vstúpili do turnaja prehrou 1:3 s Rakúskom, v druhom vystúpení podľahli Ukrajine 1:2. V druhom polčase však predviedli zlepšený výkon, dokázali znížiť a neboli ďaleko od zisku bodu. Otáznik visí nad štartom kapitána mužstva a už 37-ročného veterána Gorana Pandeva, ktorý v sobotu netrénoval pre zranenie členka.Holanďania ťahajú šesťzápasovú šnúru bez prehry, ktorú by radi natiahli a udržali si pohodu v tíme.poznamenal stredopoliar Frenkie de Jong.1. Holandsko 2 2 0 0 5:2 6*2. Ukrajina 2 1 0 1 4:4 33. Rakúsko 2 1 0 1 3:3 34. Severné Macedónsko 2 0 0 2 2:5 0* - postup do osemfinále