ME 2020: Hubočan sa vrátil na miesto činu, chce v ňom získať body

Petrohrad 11. júna (TASR) - Vrátil sa na miesto činu. Slovenský futbalový obranca Tomáš Hubočan pôsobil v petrohradskom Zenite v rokoch 2008 až 2014, teraz v meste na Neve bude bojovať v reprezentačnom drese na EURO 2020. Slovensko na Štadióne Krestovskij odohrá dva súboje E-skupiny, úvodný proti Poľsku v pondelok 14. júna (18.00 SELČ), resp. v piatok 18. júna proti Švédsku (15.00).



Na piatkovom mediálnom termíne v tréningovom centre Zenitu sa 35-ročný hráč pri otázke, či pozná každý kút v meste len pousmial: "Každý kút v Petrohrade nepoznám, no som späť, kde som pôsobil a som nadšený, že tu môžem byť na takomto šampionáte. Moje pôsobenie tu bolo naposledy v roku 2014, je to už pár rokov. Určite sa tu mnoho zmenilo, aj som videl pár vecí. Postavil sa nový štadión, na ktorom som si ja nestihol zahrať. Veľmi sa teším, ak budem môcť na tomto štadióne nastúpiť."



Skúsená opora slovenskej defenzívy má z návratu do Petrohradu len príjemné dojmy. Hubočan pred časom oznámil koniec reprezentačnej kariéry, no vrátil sa a teší sa aj na účasť slovenských fanúšikov na tribúnach: "Nepredstavoval som si to, že môžem šampionát odohrať práve v Petrohrade. Sú to skvelé pocity. Verím, že štadión bude zaplnený z takej časti, ako môže byť. Po dlhej dobe prídu fanúšikovia a verím, že ich bude veľa aj zo Slovenska. Že nás budú povzbudzovať a budú môcť vidieť naše vystúpenia na turnaji."



Slováci sa od piatka už koncentrujú len na dôležitý vstup proti Poľsku. Podľa hráča cyperskej Omonie Nikózia by výber reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča nedbal, ak by sa rozhodlo o prípadnom postupe Slovákov do vyraďovacej fázy práve v Rusku. V záverečnom súboji skupiny na "sokolov" čaká v Seville favorit zo Španielska. "Budeme tu hrať dva zápasy v skupine a najideálnejšie by bolo, ak by sme v týchto zápasoch získali body. Aby sme dokázali získať toľko bodov, aby sme mohli postúpiť zo skupiny," povedal Hubočan, ktorý Poliakov považuje sa mimoriadne kvalitný a konsolidovaný výber. "V Lewandowskom majú jedného z najlepších útočníkov na svete, ale aj ich mužstvo je celkovo veľmi kompaktné. Majú rovnakú výzvu presne ako my a to postúpiť zo skupiny. Prvý zápas veľmi napovie, akým smerom sa bude uberať naša púť. Verím, že dokážeme ustrážiť tohto útočníka a ubrániť aj celý poľský tím," dodal Hubočan, ktorý na otázku, či budú Poliaci favoritom súboja odpovedal diplomaticky: "Je to prvý zápas, veľa napovie, ale uvidí sa až v pondelok na ihrisku."



