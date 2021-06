ME 2020: Maďari udržali na uzde majstrov sveta, gólové hody v Mníchove

Na snímke vľavo hráč Francúzska Antoine Griezmann oslavuje vyrovnávajúci gól na 1:1 v zápase F-skupiny ME vo futbale Maďarsko - Francúzsko v Budapešti 19. júna 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke vľavo hráči Francúzska a vpravo hráči Maďarska pred zápasom F-skupiny ME vo futbale Maďarsko - Francúzsko v Budapešti 19. júna 2021. Foto: TASR/AP

Budapešť/Mníchov 20. júna (TASR) - Úradujúci majstri sveta stratili na EURO 2020 prvé body, ale po dvoch kolách sú na čele skupiny "smrti". Francúzski futbalisti remizovali vo vybičovanej atmosfére v Budapešti pred viac ako 55.000 divákmi s domácimi Maďarmi 1:1, keď bod v druhom polčase zachránil Antoine Griezmann. Vo večernom zápase F-skupiny padlo až šesť gólov, Nemci sa rehabilitovali za prehru s Francúzskom (0:1) a v Mníchove zdolali obhajcov trofeje Portugalčanov 4:2.Maďari pred plnými tribúnami Puskásovej arény potrebovali získať aspoň bod, pretože druhá prehra by znamenala koniec nádejám na postup. Francúzi pôsobili v prvom polčase laxným dojmom, ale vypracovali si dve šance. Kylian Mbappe ani Karim Benzem neuspeli.povedal podľa agentúry AP tréner Francúzov Didier Deschamps. Domáci futbalisti otvorili skóre v nadstavenom čase prvého polčasu, keď po ľavej strane ušiel Attila Fiola, dostal sa do šestnástky a strelou k prvej žrdi otvoril skóre.Po zmene strán hostia vyrovnali - po akcii Mbappeho sa k odrazenej lopte dostal Griezmann a zblízka bez problémov skóroval. Bol to jeho 38. reprezentačný gól, už len tri ho delia od vyrovnania sa legendárnemu Michelovi Platinimu, ktorý je na treťom mieste histórie "Les Bleus".povedal Griezmann.Maďari sa po zápase tešili, ako keby vyhrali, svedčí o tom reakcia brankára Petra Gulacsiho, ktorý po poslednom hvizde dvihol ruky nad hlavu a nasledovali veľké ovácie publika.dodal kormidelník Maďarov Marco Rossi.Dvojnásobní majstri Európy Francúzi zakončia boje v skupine súbojom s Portugalskom.dodal Deschamps. Zápas vo veľkej horúčave nedohral kapitán Maďarov Adam Szalai, ktorému v polovoci prvého polčasu prišlo nevoľno a skončil na vyšetreniach v nemocnici. Krátko pred koncom si koleno zranil Ousmane Dembele. Oba tímy uzavrú svoje účinkovanie v základnej skupine v stredu 23. júna zápasmi o 21.00 h. Maďari nastúpia v Mníchove proti domácemu Nemecku, Francúzi sa s Portugalskom stretnú v Budapešti.Šesť gólov, ďalší zápis Cristiana Ronalda a dva "vlastence". V ďalšom zo šlágrov turnaja sa v Mníchove zrodilo víťazstvo Nemcov nad Portugalskom 4:2, výsledok odsunul obhajcov titulu majstrov Európy na tretie miesto.povedal tréner Nemcov Joachim Löw.Do vedenia išli v 15. minúte Portugalčania, keď po akcii Dioga Jotu strelil svoj tretí gól na turnaji Ronaldo a spoločne s českým útočníkom Patrikom Schickom sa usadil na čele poradia kanonierov. Ronaldo strelil Nemcom prvý gól v kariére, celkovo to bol na záverečných turnajoch ME jeho dvanásty presný zásah.Do šatní však išli spokojnejší Nemci, pretože od 35. do 39. minúty si vlastné góly strelili Ruben Dias a Raphael Guerreiro. Dva vlastné góly v jednom zápase padli prvýkrát v histórii ME. V druhom polčase pridali ďalšie zásahy Nemcov Kai Havertz a Robin Gosens.povedal Gosens po svojom deviatom zápase za Nemecko. Hostia už len skorigovali stav na 2:4, Ronaldo po štandardke akrobaticky poslal loptu pred bránku a tam zblízka skóroval pripravený Jota.dodal Thomas Müller. Nemci si nechcú zopakovať šok z MS 2018, keď v Rusku nepostúpili zo skupiny.Portugalčania majú po dvoch zápasoch skóre 5:4, v zápase s Nemeckom sa nevyznamenala najmä obrana.uzavrel tréner Portugalska Fernando Santos.