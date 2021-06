ME 2020: Mintál po prehre so Švédskom: Hlavu držíme hore

Na snímke vpravo dole slovenský futbalista Marek Hamšík a vľavo švédsky futbalista Victor Lindelöf počas zápasu E-skupiny na majstrovstvách Európy vo futbale Švédsko - Slovensko 18. júna 2021 v Petrohrade, foto z archívu. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke tréner švédskej futbalovej reprezentácie Janne Andersson počas zápasu E-skupiny na majstrovstvách Európy vo futbale Švédsko - Slovensko 18. júna 2021 v Petrohrade, foto z archívu. Foto: TASR - Martin Baumann

Petrohrad 19. júna (TASR) - Napriek piatkovej prehre na ME so Švédskom 0:1 nebola nálada v tábore slovenskej reprezentácie na druhý deň porazenecká. Podľa asistenta trénera Mareka Mintála predviedli slovenskí futbalisti v prvých dvoch zápasoch v E-skupine proti silným súperom kvalitné výkony a nemajú sa za čo hanbiť.Deň je vždy smutnejší, keď predtým prehráte, povedal asistent trénera Štefana Tarkoviča.citoval Mintála oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Dve zmeny v slovenskej zostave nespôsobila podľa neho nespokojnosť s výkonom hráčov, ktorí zostali na lavičke, ale taktické zámery a preferencia typologickej voľby tých, ktorí išli do zápasu. Podľa Mintála bolo cítiť zo Švédov rešpekt a nervozitu, po prestávke to však potlačili a do popredia dostali svoje kvality.zhodnotil duel. Gól z penalty zmenil dianie na trávniku:Slováci majú po dvoch vystúpeniach v E-skupine EURO 2020 tri body za víťazstvo nad Poľskom (2:1):Po zásahu koronavírusu do slovenskej výpravy sa situácia upokojila:Skupina sa dostáva do záverečnej fázy, logicky nastáva čas matematických prepočtov.dodal Mintál.Martin Koscelník hral proti Švédsku premiérovo na šampionáte v základnej zostave SR. DJ slovenskej šatne priznal, že aj v Petrohrade si občas zabrnká na gitaru, ktorú má v batožine, ale v piatok po Švédsku na to chuť nebola:Severania boli podľa neho náročný súper, o prehre rozhodla jediná situácia - jedenástková.uviedol počas sobotňajšieho mediálneho termínu Koscelník, ktorý sa nechcel vracať k sporným jedenástkovým okamihom:K postupovým šanciam slovenského tímu dodal:Podľa Patrika Hrošovského rozhodla o prehre s "tromi korunkami" jedna situácia.poznamenal 29-ročný stredopoliar.Hrošovský pripomenul situáciu spred piatich rokov na ME vo Francúzsku. Ak chceli Slováci pomýšľať na postup, nemohli v záverečnom skupinovom dueli proti lídrovi tabuľky Anglicku prehrať. Napokon vydreli bod za remízu 0:0.dodal.Piatkový súboj stál hráčov veľa síl. Švédi zvlášť po prestávke zvýšili dôraz, dohrávali súboje, často aj po odohratí lopty.podotkol Hrošovský, ktorý sa vyjadril aj k jedenástkovým momentom:Pred Slovenskom je záverečný zápas v skupine proti Španielsku, ani Hrošovský však nechcel robiť výpočty: