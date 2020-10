ME 2020: Na Írov s Rodákom, Vavrom, Mihalíkom i Mazáňom

Semifinále play of EURO 2020:



Slovensko: Rodák - Pekarík, Vavro, Valjent, Mazáň - Kucka, Hrošovský, Hamšík - Rusnák, Duda, Mihalík



Írsko: Randolph - Doherty, Egan, Duffy, Stevens - McCarthy, Hourihane, Hendrick - Robinson, McGoldrick, McClean

Bratislava 8. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti nastúpia vo štvrtkovom semifinále play off ME 2020 proti Írsku v bránke s Marekom Rodákom. Tréner SR Pavel Hapal pri absencii stopéra Milana Škriniara poslal do stredu defenzívy duo Denis Vavro, Martin Valjent a na kraje Petra Pekaríka s Róbertom Mazáňom.V strede poľa do duelu na prázdnom Národnom futbalovom štadióne v Bratislave vybral český kouč Juraja Kucku, Patrika Hrošovského a Mareka Hamšíka, na krídlach mali operovať Albert Rusnák ml. a Jaroslav Mihalík a v útoku Ondrej Duda.