ME 2020: Slovenskí reprezentanti sa zhodli, že favoritom sú Poliaci

Petrohrad 12. júna (TASR) - Experti na Poľsko z hráčskeho kádra dostali priestor na sobotnom mediálnom termíne slovenskej futbalovej reprezentácie v Petrohrade. Brankár Dušan Kuciak z Lechie Gdansk a obranca Ľubomír Šatka z Lechu Poznaň sa podrobne venovali prvému súperovi Slovenska na EURO 2020.



Poliaci budú hrať na ME štvrtýkrát za sebou, Slovensko druhýkrát. Pred piatimi rokmi vo Francúzsku Poľsko postúpilo do štvrťfinále, teraz by rado napodobnilo takýto úspech. Obaja slovenskí reprezentanti sa zhodli, že favoritom pondelkového duelu budú zverenci portugalského trénera Paula Sousu. "Poľskú Ekstraklasu poznám veľmi dobre, no Poliaci z nej v reprezentácii veľa hráčov nemajú. Majú silné mužstvo a v zápase s nami budú favoriti oni. Ja sa na to teším, uvidíme ako sa to bude vyvíjať, ale ja nám verím a verím, že sme schopní to zvládnuť. Všetko sa uvidí až na ihrisku," povedal na úvod stretnutia s médiami brankár Kuciak, ktorý päť rokov chytal v Legii Varšava a od roku 2017 háji farby Lechie. Dobre si tiež uvedomuje, že prípadný úspech Slovenska by dostal hráčov na silnú pozitívnu vlnu: "Pamätajme, že favoritom sú Poliaci. Stačí sa pozrieť na veľkosť ich krajiny a počet hráčov, resp. v akých kluboch hrajú. My v tom zápase môžme, chceme a urobíme pre to všetko. Od prvého zápasu záleží veľa, ale nie je to úplne rozhodujúci súboj. My určite chceme dobre vstúpiť do turnaja."



Logicky sa pretriasalo aj meno najväčšej hviezdy súpera, kanoniera Bayernu Mníchov Roberta Lewandowského: "V tomto momente je Robert Lewandowski najlepší útočník na svete, nie že jeden z najlepších. Majú tam aj ďalších kvalitných útočníkov ako sú Šwierczok alebo Šwiderski. Ktorý z nich bude hrať, je mi ťažko povedať," vyjadril sa na margo skvelého kanoniera Kuciak, ktorý je pripravený prispieť každou dobrou radou: "Sledujem ich, no všetci vieme, že u nás je jednotka Maťo Dúbravka. Ak sa ma opýta, samozrejme mu s radosťou poradím." Tridsaťšesťročný gólman poskytol aj ďalšie informácie z tábora súpera: "Chýbať im budú Milik aj Piatek. Viem o tom, že Milik bol pripravovaný do základnej zostavy. Bol pre nich dôležitý hráč, rovnako pre trénera. Keďže vypadol, musia meniť systém a je to pre nich strata." Pridal tiež informácie o tom, ako vníma národný tím poľská verejnosť: "U nich nik nevie, kto bude hrať. Ich tréner všetko drží v tajnosti. Možno hráči vedia, ale nehovoria o tom v médiách. Verejnosť nevie, čo má čakať a trochu sa turnaja obávajú. Pretože im vypadli silní a dôležití hráči a na poslednú chvíľu menili aj trénera. Bol by som rád, ak by sme im pripravili prekvapenie."



Slovám staršieho kolegu jemne oponoval 25-ročný Šatka. "Ja si myslím, že oni vedia ako budú hrať, len to navonok hovoria, že nevedia. Určite budú pripravení. Je na nich vyvíjaný dosť veľký tlak a všetci veria aj v impulz nového trénera. Očakávajú od neho, že prinesie niečo nové." Aj bývalý obranca DAC Dunajská Streda tvrdí, že favoritom budú Poliaci. A hoci pozícia outsidera môže Slovákom vyhovovať, aj oni cítia zvyšujúci sa tlak: "My si skôr vytvárame tlak medzi nami, všetci vieme prečo sme tu a chceme tu urobiť dobré výsledky. Oni sú favoriti, je na nich tlak. My sme pre nich niečo ako povinná jazda a ja verím, že to určite tak nebude a prekvapíme ich." Slovensko sa cez Poľsko dostalo na MS 2010 v JAR a skúsenosti s touto futbalovou krajinou majú aj bývalí hráči SR 21, ktorí ho na ME tejto vekovej kategórie v roku 2017 v Poľsku zdolali. "Poliaci sú si vedomí vzájomných výsledkov z minulosti. Ja by som len povedal, že my na dvadsaťjednotke sme tiež začínali s Poliakmi a tiež sme boli v takej istej pozícii, takže verím, že história sa bude v tomto prípade opakovať," vyjadril sa hráč, ktorý by mal tvoriť dvojicu v strede obrany s Milanom Škriniarom z Interu Miláno. "V prvom rade som spokojný, že som dostal od trénera Tarkoviča šancu hrať na svojom poste, keďže som hral v minulosti aj na pravej obrane a to nie je primárne môj post. A hrať vedľa takého hráča ako je Miňo ..., no nechcem povedať, že je to ľahké, ale samozrejme veľmi to pomáha, pretože je to jeden z top stopérov na svete. Ja som rád, že mám takúto príležitosť a budem sa snažiť, keď dostanem šancu, aj naďalej podávať čo najlepšie výkony."



Šatka tiež čelil otázkam na Lewandowského a naznačil recept, ako ho zastaviť: "Samozrejme, teraz zostavu ešte nepoznáme, ale určite je to výzva nielen pre mňa, ale pre nás všetkých. Ako jednotlivec ho brániť bude veľmi ťažké, takže k jeho bráneniu, ale aj celého tímu Poľska, nám pomôže iba kompaktnosť, tímový výkon a to, že si na ihrisku budeme všetci pomáhať jeden druhému. Len tade vedie cesta."