ME 2020: Taliani si pred osemfinálovým zápasom proti Rakúsku nekľaknú

Londýn 26. júna (TASR) - Futbalisti Talianska si pred osemfinále ME vo futbale proti Rakúsku (sobota 21.00 h) nekľaknú na podporu hnutia Black Lives Matter. Ako prvý o tom informoval portál football-italia.net.



Na toto rozhodnutie zareagoval aj tréner Realu Madrid Carlo Ancelotti. "V Anglicku sa to stalo zvykom. Robíme to rok a pol a nediskutovalo sa o tom. Nemyslím si, že je potrebné kľačať. Týmto sa problém nevyrieši. Hlavnou úlohou je zapojiť sa do vzdelávania a povedať novej generácii o probléme rasizmu, ktorý je v našej spoločnosti stále prítomný," citoval Ancelottiho denník Il Giornale.