ME 2020: Ukrajine stačí na postup bod, Rakúšania nekalkulujú

C-skupina:

UKRAJINA - RAKÚSKO /pondelok o 18.00 SELČ, Arena Nationala v Bukurešti/

Rozhodcovia: Cüneyt Cakir - Bahattin Duran, Tarik Ongun (všetci Tur.)



Predpokladané zostavy:

Ukrajina: Buščan - Karavajev, Zabarnyj, Matvijenko, Mykolenko - Stepanenko - Jarmolenko, Šaparenko, Zinčenko, Malinovskij - Jaremčuk



Rakúsko: Bachmann - Lainer, Dragovič, Hinteregger, Ulmer - Baumgartner, Baumgartlinger, X. Schlager, Alaba - Sabitzer - Arnautovič

Bukurešť 20. júna (TASR) - Ukrajinskej futbalovej reprezentácii stačí na zabezpečenie si postupu do osemfinále aj remíza v záverečnom zápase C-skupiny EURO 2020 proti Rakúsku (pondelok o 18.00 SELČ v Bukurešti). V prípade nerozhodného výsledku budú mať oba tímy na konte zhodný počet 4 body, Ukrajinci však pri vyrovnanom skóre nastrieľali v doterajšom priebehu turnaja viac gólov ako Rakúšania (4:3), a preto by v tabuľke skončili pred nimi na druhom mieste.Zverenci Andrija Ševčenka ukončili proti Severnému Macedónsku (2:1) sériu šiestich prehier na finálových turnajoch ME. Na kontinentálnom šampionáte štartuje Ukrajina tretíkrát vo svojej histórii, v roku 2012 aj 2016 sa jej účinkovanie skončilo už v základnej skupine. S Rakúskom sa stretne prvýkrát naostro, v dvoch prípravných zápasoch staršieho dáta najskôr uspeli "žlto-modrí" (2:1 v roku 2011), Rakúšania im o rok prehru odplatili a vyhrali 3:2.povedal v rozhovore pre web UEFA defenzívny stredopoliar ukrajinského tímu Taras Stepanenko.Ukrajinci sa po prehre v úvodnom vystúpení na šampionáte s Holandskom (2:3) ocitli pod tlakom, proti Severnému Macedónsku museli potvrdzovať často nevďačnú rolu favorita. Vďaka aktívnemu výkonu v prvom polčase vyhrali 2:1.dodal Stepanenko.Rakúšania túžia vyhrať, hoci vedia, že aj bod by im v konečnom dôsledku mohol stačiť na postup do osemfinále. So štyrmi bodmi a vyrovnaným skóre by s veľkou pravdepodobnosťou skončili medzi najlepšími štyrmi tímami z tretích priečok, ktoré pôjdu do vyraďovačky. Kalkulácie však dávajú bokom.konštatoval stredopoliar Christoph Baumgartner.Prienik do osemfinále by bol aj pre Rakúšanov prekonaním ich doterajšieho maxima na ME, v roku 2008 i pred piatimi rokmi vo Francúzsku skončili už v skupine. Chýbať im zrejme bude Valentino Lazaro, ktorý netrénoval pre problémy s priťahovačom svalu. Julian Baumgartlinger, ktorý nehral proti Holandsku, bude pripravený zasiahnuť do hry.Tabuľka:1. Holandsko 2 2 0 0 5:2 6*2. Ukrajina 2 1 0 1 4:4 33. Rakúsko 2 1 0 1 3:3 34. Severné Macedónsko 2 0 0 2 2:5 0* - postup do osemfinále