ME 2020: V ostrovnom derby gól nepadol, Kane: Remíza je spravodlivá

Londýn 19. júna (TASR) - Anglickí futbalisti remizovali na ME 2020 v ostrovnom derby s veľkým rivalom zo Škótska 0:0. V typicky britskom daždivom počasí mali favorizovaní Angličania niekoľko šancí, ale bližšie k víťazstvu napokon boli Škóti. Po záverečnom hvizde na londýnskom štadióne Wembley boli spokojné oba tímy.Zverenci trénera Garetha Southgatea vstúpili do turnaja tesným víťazstvom 1:0 nad Chorvátskom a po remíze so Škótmi majú na konte štyri body. Výkonom však "Albión" v 115. derby nenadchol, oba tímy pozorne bránili a do riskantných ofenzívnych akcií sa púšťali len epizódne. Za "neochotou" vyhrať sa môže podľa britských médií skrývať aj špekulácia Angličanov, pretože víťaz D-skupiny sa v osemfinále stretne s druhým z F-skupiny, v ktorej sú Portugalci, Francúzi a Nemci. Na druhej strane tím z druhého miesta v D-skupine si v boji o postup do "osmičky" zmeria sily s druhým z E-skupiny, v ktorej sú slovenskí futbalisti, Švédi, Španieli a Poliaci. Zápas medzi Angličanmi a Čechmi tak bude veľmi zaujímavý.povedal po zápase pre ITV kapitán Angličanov Harry Kane, ktorý výkonom opäť sklamal a štvrťhodinu pred koncom ho vystriedal Marcus Rashford. Škóti v prvom zápase na Hampden Parku prehrali s Čechmi 0:2, preto potrebovali aspoň bod.dodal podľa AP kapitán škótskeho tímu Andy Robertson.Prvý medzinárodný zápas odohrali susedia v roku 1872 a duel sa takisto skončil bezgólovou remízou. Angličania majú vo vzájomných zápasoch lepšiu bilanciu, Škóti vyhrali vo Wembley naposledy v roku 1999.Southgate spravil v porovnaní s prvým zápasom dve zmeny, keď Reece James nastúpil namiesto Kylea Walkera a Luke Shaw nahradil Kierana Trippiera. V škótskej zostave boli až štyri zmeny. Scott McTominay sa posunul zo zálohy do obrany, prvýkrát nastúpil v reprezentácii od začiatku 20-ročný stredopoliar Chelsea Billy Gilmour a podal výborný výkon.povedal Gilmour.Angličania mohli otvoriť skóre už v 12. minúte, ale hlavička Johna Stonesa po rohovom kope skončila len na žrdi. Hlavou potom pohrozil aj Kane, pred zmenou strán však musel skvelý zákrok vytiahnuť Jordan Pickford, keď vyrazil na roh volej Stephena O'Donnella. Po prestávke sa peknou strelou spoza šestnástky prezentoval Mason Mount, ale Angličania nedokázali rozhýbať skalopevnú obranu Škótov. Polhodinu pred koncom mohli domáci inkasovať, strelu Lyndona Dykesa však vyhlavičkoval z bránky James.uzavrel Southgate. Zápas sledovalo 22.500 divákov, bola to maximálna povolená kulisa v rámci opatrení v boji s koronavírusom.