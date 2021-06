ME 2020: V tábore Slovákov panuje pred zápasom s Poľskom spokojnosť

Petrohrad 12. júna (TASR) - Všetko ide podľa plánu. V tábore slovenských futbalistov v Petrohrade panuje podľa asistenta trénera Mareka Mintála dva dni pred úvodným zápasom SR na EURO 2020 proti Poľsku maximálna spokojnosť.



"Vidíte to sami, je to tu všetko na top úrovni. To čo hráči, tréneri a mužstvo potrebujú, to máme k dispozícii a to je to najhlavnejšie. Všetko ide tak, ako sme si naplánovali. Debatujeme každým dňom čo a ako. Do dnešného momentu panuje maximálna spokojnosť," povedal na sobotnom stretnutí s médiami asistent hlavného kouča Štefana Tarkoviča a nebránil sa ani odpovedi na frekventovanú otázku o zostave SR v prvom súboji na turnaji: "Samozrejme, v hlave máme zostavu, ale sú ešte dva dni do zápasu, takže ešte je trošku času na rozmyslenie. A nejaké posledné doladenie detailov. Zatiaľ všetko ide podľa plánu a sme radi, že chalanom, ktorí mali zdravotné problémy, sa to zlepšilo. Aj Ivan Schranz robí pokroky. Okrem neho sú všetci k dispozícii a to je veľmi dôležité."



Štvrťfinalista uplynulého EURO 2016 vo Francúzsku má nového trénera Paula Sousu z Portugalska či viaceré absencie v nominácii. V mužstve prišlo k zmenám a je ťažké odhadnúť, ako vyrukuje proti Slovákom. "Budeme sa snažiť pripraviť sa na varianty, ktoré tréner Poľska pripraví. Keď človek analyzuje tie posledné zápasy, tak je tam pár zmien a my sme sami zvedaví, v akej zostave proti nám v pondelok nastúpia," uviedol bývalý najlepší strelec Bundesligy, ktorý aj z tohto titulu dostal opäť otázku na momentálne jedného z najlepších útočníkov sveta Roberta Lewandowského. "Samozrejme, že sa bavíme o Lewandowskom. Vieme veľmi dobre, že je to veľmi kvalitný zakončovateľ, hráva vo veľmi dobrom mužstve, čo sa týka Bayernu aj poľskej reprezentácie. Je jasné, že Poliaci sa na neho spoliehajú a my vieme o jeho kvalitách. Toto nebude zápas iba o Lewandowskom, toto je zápas proti Poľsku. My samozrejme vieme, kto hrá v útoku a budeme si na to dávať pozor," skonštatoval 44-ročný Mintál a doplnil tiež charakteristiku úradujúceho víťaza ceny FIFA The Best: "Je to hráč, ktorý si po celý zápas pýta loptu, hľadá si miesto, vytvára si priestory a stačí mu na strelu minimum času. Zakončuje z jedného, prípadne z dvoch dotykov. Je to typ hráča, ktorý má svoju kvalitu v zakončení."