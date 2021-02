ME 2020 vo futbale: Cieľom Nemcov zostáva semifinále

Berlín 21. februára (TASR) – Prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Fritz Keller potvrdil, že cieľom reprezentačného tímu na blížiacich sa majstrovstvách Európy zostáva postup do semifinále. Prípadný neúspech však nemusí automaticky znamenať koniec trénera Joachima Löwa.



"Pôsobenie tímu budeme hodnotiť až po turnaji. Joachim Löw však má platný kontrakt až do majstrovstiev sveta 2022 a ani jedna strana ho zatiaľ neplánuje ukončiť," povedal Keller pre nedeľné vydanie denníka Welt.



Šesťdesiattriročný funkcionár navyše verí, že súčasný tím dokáže pod Löwom naplniť očakávania: "Viem, že naše ciele nie sú konzervatívne. Ako najväčšia športová asociácia na svete však musíme mieriť na tie najvyššie méty, iná možnosť nie je."



Vedenie DFB Löwa podržalo po tom, ako mužstvo na jeseň vybuchlo v závere Ligy národov a prehralo v Španielsku 0:6. Na kontinentálnom šampionáte, ktorý je na programe na prelome júna a júla, narazia v F-skupine postupne na úradujúceho majstra sveta Francúzsko, obhajcu titulu Portugalsko a Maďarsko. Všetky zápasy by mali odohrať v Mníchove.