ME 2020: Zápas Walesu a Švajčiarska sa skončil remízou

A-skupina - 1. kolo:



Baku



Wales - Švajčiarsko 1:1 (0:0)



Góly: 74. Moore - 49. Embolo. Rozhodovali: Turpin – Danos, Gringore (všetci Fr.), ŽK: Moore - Schär, Mbabu



Wales: Ward – Roberts, Rodon, Davies, Mepham – Morrell, Allen, Ramsey (90.+3 Ampadu) – James (75. Brooks), Moore, Bale

Švajčiarsko: Sommer – Elvedi, Schär, Akanji – Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodríguez – Shaqiri (66. Zakaria) – Embolo, Seferovič (84. Gavranovič)

Baku 12. júna (TASR) - Futbalisti Walesu a Švajčiarska remizovali v sobotnom stretnutí A-skupiny majstrovstiev Európy v Baku 1:1. Skóre otvoril Švajčiar Breel Embolo, za Wales odpovedal Kieffer Moore. Oba tímy majú po bode, na čele tabuľky je Taliansko po piatkovom víťazstve nad Tureckom 3:0.Wales si v stredu 16. júna o 18.00 SELČ zmeria sily s Tureckom opäť v Baku, Švajčiarsko nastúpi o tri hodiny neskôr v Ríme proti domácemu Taliansku.Úvodnú príležitosť druhého zápasu A-skupiny si vypracoval Wales v 15. minúte, keď James odcentroval do šestnástky a hlavičku Moorea vyrazil nad brvno švajčiarsky brankár Sommer. Švajčiari odpovedali o päť minút neskôr po rohovom kope, Shaqiriho center usmernil pätou Schär, tentoraz sa vyznamenal brankár súpera Ward. V druhej polovici prvého polčasu bol najbližšie k otvoreniu skóre Seferovič. Útočník Švajčiarska sa dostal do troch vyložených šancí, najprv sa obtočil okolo obrancu na hranici šestnástky a ľavačkou tesne minul priestor troch žrdí, krátko pred prestávkou sa opäť rýchlymi krokmi uvoľnil v okolí pokutového územia, namieril však nad brvno. Rovnako dopadol aj v nadstavenom čase prvého dejstva, po práci Embola v šestnástke minul waleskú bránku ešte z bližšej vzdialenosti. Napriek týmto možnostiam sa do kabín išlo za bezgólového stavu.Aj prvú šancu po zmene strán mali Švajčiari. Embolo prenikol pomedzi obrancov a vypálil z hranice veľkého vápna, Ward jeho strelu vyrazil. V 49. minúte sa však už Švajčiarsko dočkalo otváracieho zásahu, rohový kop putoval na zadnú žrď, odkiaľ sa "koníčkom" presadil Embolo. Wales sa priblížil k vyrovnaniu až po vyše hodine hry, no aj Davies sa dostal iba k strele na kraji šestnástky. Snaha Walesanov však nebola márna a zúročila sa v 74. minúte, keď rozohrali rohový kop nakrátko, Morrell odcentroval na Moorea a ten hlavičkou prekonal Sommera. V záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času sa "draci" dokonca mohli dostať do vedenia, ale Ramsey nedočiahol na prihrávku Brooksa. V 85. minúte poslalo loptu do siete Švajčiarsko zásluhou voleja striedajúceho Gavranoviča, ale gól neplatil po konzultácii s VAR, ktorý poukázal na ofsajd. V závere ešte Ward vytesnil hlavičku Embola a duel, v ktorom mali viac vyložených šancí Švajčiari, sa tak skončil nerozhodným výsledkom.