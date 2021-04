ME 2020:Mníchov podľa starostu nedokáže garantovať divákov na štadióne

Mníchov 18. apríla (TASR) - Mníchov v súčasnosti nevie garantovať prítomnosť divákov na štadióne počas nadchádzajúcich majstrovstiev Európy vo futbale. Povedal to starosta Dieter Reiter pred pondelkovým zasadaním výkonného výboru Európskej futbalovej únie (UEFA), na ktorom sa má definitívne rozhodnúť o hostiteľských mestách.



UEFA chce preferovať dejiská, v ktorých by bola možné čiastočne otvoriť tribúny, v hre je aj možnosť, že niektoré mestá prídu o hostiteľské práva. "Momentálne je nemožné predpovedať vývoj pandémie v júni a či nám situácia dovolí pustiť fanúšikov na štadión," citovala Reitera agentúra DPA.



Majstrovstvá Európy sa mali uskutočniť vlani v dvanástich mestách, ale pre pandémiu ich odložili o rok. Zatiaľ sľúbilo divácku účasť deväť z dvanástich dejísk. Otázne okrem Mníchova zostávajú Dublin a Bilbao, v týchto mestách sa má predstaviť aj slovenská reprezentácia. Podľa Reitera by však bavorská metropola nechcela prísť o možnosť privítať EURO: "Dúfame, že nám pandemická situácia a hygienické opatrenia dovolia otvoriť štadión."