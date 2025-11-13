< sekcia Šport
ME 2028 odštartujú v Cardiffe, semifinále i finále vo Wembley
Metropola Walesu otvárací zápas privíta 9. júna.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 13. novembra (TASR) - Otvárací zápas futbalových ME v roku 2028 sa bude hrať v Cardiffe. Metropola Walesu ho privíta 9. júna. Dejiskom oboch semifinálových zápasov šampionátu i finálového súboja bude londýnske Wembley. V stredu o tom informovali organizátori.
Majstrovstvá Európy sa o tri roky uskutočnia vo ôsmich mestách Veľkej Británie a Írska za účasti 24 tímov. Okrem Londýna a Cardiffu budú zápasy hostiť aj Manchester, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Dublin a Glasgow. Hracie časy pre 51 stretnutí stanovili na 15.00, 18.00 a 21.00 SELČ. Finálový duel je naplánovaný na 9. júla 2028 o 18.00. Žreb kvalifikácie je na programe 6. decembra 2026 v Belfaste.
Majstrovstvá Európy sa o tri roky uskutočnia vo ôsmich mestách Veľkej Británie a Írska za účasti 24 tímov. Okrem Londýna a Cardiffu budú zápasy hostiť aj Manchester, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Dublin a Glasgow. Hracie časy pre 51 stretnutí stanovili na 15.00, 18.00 a 21.00 SELČ. Finálový duel je naplánovaný na 9. júla 2028 o 18.00. Žreb kvalifikácie je na programe 6. decembra 2026 v Belfaste.