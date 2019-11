ME: Hapal avizuje zmeny a tvrdí: Musíme vyhrať a veriť

Šamorín 18. novembra (TASR) - Rýchlo zahodiť sklamanie z Rijeky za hlavu, vyhrať nad Azerbajdžanom a veriť. Tréner slovenských futbalistov Pavel Hapal musí v zostave oproti duelu v Chorvátku (1:3) urobiť najmenej jednu zmenu po červenej karte Róberta Maka, naznačil však, že by nemusela byť jediná. Slováci už nemajú postup zo skupiny vo vlastných rukách. Po tretej kvalifikačnej prehre v Chorvátsku na to potrebuje SR bezpodmienečne zdolať Azerbajdžan (utorok 19. novembra, Trnava, 20.45 SEČ) a spoliehať sa na remízu z duelu Wales - Maďarsko v Cardiffe.



Aj kapitán reprezentácie Marek Hamšík na pondelňajšej predzápasovej tlačovke v Šamoríne uviedol, že sa treba sústrediť najmä na Azerbajdžan. A dať hlavy hore, resp. na predchádzajúce sklamania zabudnúť: "Času bolo málo. Deň po zápase sme ľahko vyklusali a dali dobrú regeneráciu. Dnes už len treba dobre odtrénovať. V kabíne bolo po zápase v Rijeke cítiť sklamanie. Dopadlo to tak, ako to dopadlo. Ale už včera aj dnes sme si niečo povedali, potrebujeme vyhrať a tak sme nastavení v hlavách."



Slováci v júni vyhrali v Baku vysoko 5:1, teraz ale podľa Hamšíka ide o iný zápas. "Azerbajdžan nebude ľahký súper, potrápili každého v kvalifikácii. Myslím, že sem prišli defenzívne naladení. Je na nás, aby sme to čo najrýchlejšie zlomili, s pribúdajúcimi minútami by to mohlo byť ťažšie a ťažšie. Bolo by dobré, aby sme čo najskôr strelili gól. Tam sme vysoko zvíťazili, teraz to ale bude iný zápas," povedal kapitán a na otázku, či bude výber sledovať súbežne hraný zápas v Cardiffe odvetil: "My sa musíme koncentrovať na ihrisku na nás, možno na lavičke to bude niekto sledovať. My chceme vyhrať a rozlúčiť sa s kvalifikáciou víťazne. A dúfam, že sa k nám prikloní šťastie."



Hapal musel uvoľniť z výberu brankára Dominika Greifa zo Slovana Bratislava pre problémy s ramenom, nahradil ho Dominik Holec zo Žiliny. V zostave bude absentovať pre trest Mak, inak je mužstvo zdravotne v poriadku: "Hráči neavizujú nič, takže budeme všetci pripravení. Možno ešte dnes máme sklamanie v hlavách, ale už sa musíme koncentrovať na najbližšieho súpera. Musíme to zvládnuť a dúfať v šťastie," povedal český kouč, ktorý má v hlave už pomerne jasno, akých hráčov od začiatku pošle na trávnik ŠAM: "Máme pripravenú minimálne jednu zmenu. Post za post, to je jasné. Počkáme si ešte, ako hráči zareagujú na únavu. Možno ale bude ešte jedna zmena," naznačil Hapal. Na otázku, či aj on bude sledovať duel v Cardiffe, odpovedal jednoznačne: "Ja sa musím koncentrovať na hráčov na ihrisku a na náš zápas. Ale určíme, kto to bude sledovať."



Tréner "sokolov" nestráca vieru, že remíza vo Walese môže byť reálna. "Stále verím, aj hráči. V samotnom zápase Wales - Maďarsko je reálne, že sa skončí remízou. Aj pre nich to bude zložité. My to ale neovplyvníme a tak musíme veriť. Základ je zajtra vyhrať," uzavrel.