ME hráčov do 21 rokov 2025 exkluzívne vo vysielaní STVR

Bratislava 22. mája (TASR) - Slovenská televízia a rozhlas sprostredkuje divákom a poslucháčom kompletný program Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov UEFA 2025. Šampionát sa od 11. do 28. júna odohrá na ôsmich štadiónoch v Bratislave, Trnave, Nitre, Dunajskej Strede, Žiline, Trenčíne, Košiciach a Prešove.



Šestnásť reprezentačných tímov absolvuje celkovo 31 stretnutí. Všetky zápasy bude možné sledovať bezplatne na verejnoprávnych platformách STVR. „Šport je jedným z pilierov verejnoprávneho vysielania. ME U21 vnímame ako príležitosť ukázať divákom, že STVR má ambíciu prinášať špičkové podujatia nielen z pohľadu kvality prenosu, ale aj spoločenského významu,“ uviedla generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková v tlačovej správe.



STVR odvysiela všetky stretnutia v televíznom vysielaní — naživo alebo zo záznamu. Pri súbežných stretnutiach ponúkne dva priame prenosy na kanáloch :Šport a Dvojka, tretí duel odvysiela v premiére zo záznamu. Všetky prenosy budú dostupné aj na webe stvr.sk v najvyššom rozlíšení Full HD. ME hráčov do 21 rokov budú mať výrazné zastúpenie aj vo vysielaní Rádia Slovensko.



Domáci tím otvorí turnaj 11. júna zápasom A-skupiny proti Španielsku na Tehelnom poli. O tri dni neskôr vyzve v Trnave Talianov a na záver základnej fázy si zmeria na NFŠ sily s Rumunskom.