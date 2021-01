ME: Ivona Fialková v šprinte na 13.mieste, zlato pre Lotyšku Bendikovú

Výsledky šprintu žien na 7,5 km:



1. Baiba Bendiková (Lot.) 22:00,7 (0+1), 2. Karoline Erdalová (Nór.) +5,7 (0+0), 3. Anastasija Ševčenková (Rus.) +9,7 (0+0), 4. Larisa Kuklinová (Rus.) +11,9 (1+0), 5. Valeria Vasnecovová (Rus.) +12,3 (0+1), 6. Emilie Kalkenbergová (Nór.) +16,2 (0+0), 7. Aase Skredeová (Nór.) +21,1 (0+0), 8. Ingela Anderssonová (Švéd.) +21,6 (1+0), 9. Irina Kručinkinová (Biel.) +26,7 (0+1), 10. Vita Semerenková (Ukr.) +27,1 (0+1)...13. Ivona FIALKOVÁ (SR) +35,7 (0+1), 69. Henrieta HORVÁTOVÁ (SR) +2:06,9 (1+1), 81. Veronika MACHYNIAKOVÁ (SR) +2:33,7 (1+1), 88. Aneta SMERČIAKOVA (SR) +2:47,8 (1+1), 91. Júlia MACHYNIAKOVÁ (SR) +2:51,6 (2+1), 112. Lucia MICHALIČKOVÁ (SR) +4:05,1 (2+2)

Duszniki-Zdrój 29. januára (TASR) - Slovenská biatlonistka Ivona Fialková obsadila 13. miesto v šprinte na ME v poľskom meste Duszniki-Zdroj. Pri svojom návrate do súťažného kolotoča minula jeden terč a za víťaznou Lotyškou Baibou Bendikovou zaostala o 35,7 s. Striebro putuje do Nórska zásluhou Karoline Erdalovej (+5,7), bronz získala Ruska Anastasija Ševčenková (+9,7).Ivona Fialková, rovnako ako jej sestra Paulína, prekonala v novembri ochorenie COVID-19. Obe sa pre zdravotné komplikácie rozhodli po 5. kole SP v Oberhofe prerušiť sezónu, aby sa zotavili a mohli sa vrátiť na MS, ktoré sú na programe od 9. do 21. februára v slovinskej Pokljuke. Ivona Fialková sa rozhodla, že si pred vrcholom sezóny vyskúša formu na ME. V šprinte jej vyšiel začiatok pretekov a v úvodnej ležke vybielila všetky terče. Na stojke minula hneď prvý terč, čo ju pripravilo o umiestnenie v elitnej desiatke. Ako jediná zo šestice Sloveniek sa však kvalifikovala do stíhacích pretekov.Jej krajanky doplatili v šprinte na nevydarenú streľbu. Henrieta Horvátová bola 69., Veronika Machyniaková 81., Aneta Smerčiaková 88. Všetky tri museli absolvovať dva trestné okruhy. Júliu Machyniakovú klasifikovali s tromi streleckými chybami na 91. priečke a Lucia Michalčiková skončila až 112., keď netrafila štyri terče.