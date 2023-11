ME-kval.:Maďari postúpili po vlastnom góle Bulharov v nadstavenom čase

A-skupina:



Gruzínsko - Škótsko 2:2 (1:0)



Góly: 15. a 57. Kvaratskhelia - 49. McTominay, 90.+2 Shankland



Cyprus - Španielsko 1:3 (0:3)



Góly: 75. Pileas - 15. Yamal, 22. Oyarzabal, 28. Joselu

tabuľka:



1. Španielsko 7 6 0 1 22:4 18*



2. Škótsko 7 5 1 1 14:5 16*



3. Nórsko 7 3 1 3 11:9 10



4. Gruzínsko 7 2 2 3 11:15 7



5. Cyprus 8 0 0 8 3:28 0

F-skupina:



Estónsko - Rakúsko 0:2 (0:2)



Góly: 26. Laimer, 40. Lienhart



Azerbajdžan - Švédsko 3:0 (2:0)



Góly: 3. a 89. Mahmudov, 6. Dadašov. ČK: 57. Mustafazada (Azerb.) po faule

tabuľka:



1. Rakúsko 8 6 1 1 17:7 19*



2. Belgicko 7 5 2 0 17:4 17*



3. Švédsko 7 2 1 4 12:12 7



4. Azerbajdžan 7 2 1 4 7:12 7



5. Estónsko 7 0 1 6 2:20 1

G-skupina:



Bulharsko - Maďarsko 2:2 (1:1)



Góly: 24. Delev, 79. Despodov (11 m) - 10. Ádám, 90.+7 Petkov (vlastný), ČK: 37. Antov po 2. ŽK - 57. Kerkez po 2. ŽK

tabuľka



1. Maďarsko 7 4 3 0 13:6 15*



2. Srbsko 7 4 1 2 13:7 13



3. Čierna Hora 6 2 2 2 6:8 8



4. Litva 7 1 3 3 8:12 6



5. Bulharsko 7 0 3 4 5:12 3

Bratislava 16. novembra (TASR) - Futbalisti Maďarska postúpili na ME 2024. Rozhodli o tom remízou na ihrisku domáceho Bulharska 2:2, po ktorej už v základnej G-skupine nespadnú z dvoch postupových priečok. Deľbu bodov dosiahli v 7. minúte nadstaveného času, keď si bulharský obranca Alex Petkov strelil vlastný gól.Duel Bulharsko - Maďarsko sa napokon uskutočnil na Štadióne Vasila Levského v Sofii a bez divákov. Pôvodne sa mal hrať v Plovdive, no tamojší štadión nestihli pripraviť pre pretrvávajúcu rekonštrukciu. Lídrom skupiny Maďarom stačila na potvrdenie postupu remíza. Prvý polčas ponúkol zaujímavé dianie. Maďari išli do vedenia v 10. minúte gólom Martina Ádáma po štandardnej situácii. Domáci vyrovnali z prvej vážnejšej akcie, keď sa presadil Spas Delev. Bulhari hrali od 36. minúty bez vylúčeného stopéra Valentina Antova. Krátko na to ho takmer nasledoval aj Ilja Grujev, no jeho červená karta napokon neplatila pre ofsajd faulovaného hráča. Maďarov vzdialila od postupu situácia zo 77. minúty, keď v šestnástke faulovali Kirila Despodova, ktorý následne skóroval z penalty - 2:1. Bulhari napokon nedosiahli prvé kvalifikačné víťazstvo a nepripravili Maďarom prvú prehru. V hlavičkovom súboji poslal Petkov loptu za vlastného brankára - 2:1. Pre Maďarov je to po rokoch 2016 a 2020 tretí postup na ME za sebou a celkovo piaty.V A-skupine sú naďalej suverénni Španieli, ktorí dosiahli na Cypre piate víťazstvo za sebou. Outsidera skupiny "vybavili" už v prvej polhodine, keď sa postupne presadili Yamal, Oyarzabal a Joselu. S istotou postupu a 18 bodmi sú naďalej na prvom mieste tabuľky pred Škótskom. Hráči Cypru prehrali vo všetkých 8 doterajších zápasoch. Škóti vo štvrtok remizovali v Gruzínsku 2:2 po tom, čo o deľbe bodov rozhodol gólom v nadstavenom čase Lawrence Shankland.Na prvé víťazstvo naďalej čakajú aj hráči Estónska, ktorí doma nestačili na Rakúsko. Lídrovi skupiny, ktorý už mal istý postup na ME, podľahli 0:2 a naďalej sú poslední. Pre Rakúšanov to bol posledný kvalifikačný zápas. O tom, či zostanú na prvej priečke rozhodne zápas Belgicko - Azerbajdžan. Belgičania, ktorí už takisto majú istú účasť na ME, strácajú na Rakúsko dva body. Hráči Azerbajdžanu dosiahli druhé kvalifikačné víťazstvo, no ani presvedčivý triumf nad Švédskom 3:0 im už nemohol pomôcť k postupu. V tabuľke sa so 7 bodmi vyrovnali Švédom.Pred štvrtkovými zápasmi mali istú účasť na ME okrem domáceho Nemecka ako organizátora finálového turnaja Portugalsko, Francúzsko, Anglicko, Belgicko, Španielsko, Škótsko, Turecko a Rakúsko. Na ME (14. júna - 14. júla 2024) sa prebojujú prvé dva tímy každej z desiatich kvalifikačných skupín. Zvyšné tri miestenky získajú tímy, ktoré uspejú v marcovej baráži Ligy národov. Účasť v nej majú istú (v prípade nepostupu z kvalifikácie - pozn.) tímy Bosny a Hercegoviny, Gruzínska a Fínska. Žreb finálového turnaja ME sa uskutoční v sobotu 2. decembra o 18.00 h v Hamburgu.