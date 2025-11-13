< sekcia Šport
ME mládeže v cyklokrose sa vracajú na Slovensko
Autor TASR
Šamorín 13. novembra (TASR) - Od 14. do 16. novembra sa v olympijskom centre x-bionic® sphere v Šamoríne uskutočnia majstrovstvá Európy mládeže a masters v cyklokrose. Slovensko tak už druhý rok po sebe privíta najlepších cyklokrosárov z celej Európy – od mladých talentov až po najskúsenejších pretekárov.
Piatok bude patriť masters kategóriám, ktoré sa na Slovensko vracajú po deviatich rokoch. Naposledy sa ME tejto kategórie konali v roku 2016 v Trnave. O prvé medaily šampionátu zabojujú muži vo vekových kategóriách 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 a 75+, a ženy v kategóriách 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 a 70+.
Sobota bude patriť mládeži, teda pretekom žiakov a kadetov vo veku 13 až 16 rokov. Každý ročník je vyhodnocovaný samostatne, čo znamená, že počas dňa sa rozdá osem sád medailí, podobne ako pri mládežníckych ME v horskej cyklistike. Nedeľa prinesie finálové jazdy mládeže v kategóriách mužov do 15 a 16 rokov a žien do 16 rokov. Po ich skončení sa na trať postavia aj ďalšie masters kategórie. O tituly majstrov Európy budú v popoludňajších hodinách bojovať muži vo vekových kategóriách 50–54, 45–49, 40–44 a 35–39.
„Cyklokros patrí medzi najdynamickejšie a najatraktívnejšie cyklistické disciplíny. Priznávam, že je aj mojou srdcovou záležitosťou. Teší ma, že v posledných rokoch rastie záujem o tento šport aj medzi mládežou. Práve preto sme sa v rámci Európskej cyklistickej únie rozhodli vytvoriť samostatné ME mládeže, ktoré dávajú mladým pretekárom priestor získať prvé veľké medzinárodné skúsenosti a motiváciu pokračovať v cyklokrose na vrcholovej úrovni. Minuloročný úspech historicky prvého ročníka v Šamoríne potvrdil, že Slovensko má nielen výborné organizačné zázemie, ale aj srdce pre cyklokros. Som hrdá, že sme si opäť získali dôveru Európskej cyklistickej únie a že sa šampionát vracia na Slovensko, tentokrát aj s rozšírením o masters kategórie. Tento model plánujeme zachovať v rámci UEC aj pre ďalšie roky. Verím, že nás čaká ďalšie výnimočné podujatie, ktoré zanechá stopu v histórii cyklokrosu aj v srdciach mladých pretekárov,“ uviedla v tlačovej správe Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Katarína Jakubová, viceprezidentka Európskej cyklistickej únie a generálna sekretárka SZC.
„Som veľmi rád, že sme si opäť získali dôveru Európskej cyklistickej únie a môžeme na Slovensku zorganizovať ME v cyklokrose mládeže a masters kategórii. Mládež je budúcnosťou cyklokrosu a práve im chceme dať priestor ukázať svoj talent na medzinárodnej scéne. Slovensko sa opäť predstaví ako krajina, ktorá má čo ponúknuť, od kvalitnej organizácie až po moderné športové zázemie. Ako prezidenta komisie cyklokrosu UEC a Slovenského zväzu cyklistiky ma teší, že dokážeme priviesť na naše územie podujatie takejto úrovne. Cyklokros má ambíciu stať sa od roku 2030 súčasťou zimných olympijských hier a verím, že aj organizáciou podobných šampionátov prispievame k jeho rastu a k rozvoju našich pretekárov i organizátorov. Posledné roky sú pre slovenský cyklokros veľmi úspešné a verím, že aj vďaka ME sa bude kvalita našich jazdcov a organizátorov posúvať ešte vyššie. Zároveň verím, že Slovensko týmto podujatím ešte viac upevní svoje miesto na cyklistickej mape Európy,“ povedal prezident SZC a prezident komisie cyklokrosu UEC Peter Privara.
