Mokošová má finálové ambície, no cieli najmä na OH

Na snímke športová gymnastka Barbora Mokošová pózuje s bronzovou medailou na bradlách z ME 2020 žien v tureckom Mersine počas tlačovej konferencie v Centre gymnastických športov v obci Malinovo v okrese Senec 22. decembra 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 15. apríla (TASR) - Slovenská športová gymnastka Barbora Mokošová odcestuje v sobotu na európsky šampionát, kde bude obhajovať bronz na bradlách. Vo švajčiarskom Bazileji (21. až 25. apríla) má finálové ambície, no podujatie zároveň vníma ako súčasť prípravy na svoje druhé olympijské vystúpenie.Majstrovstvá Európy nasledujú v krátkom časovom slede, keďže vlani sa pre pandémiu koronavírusu presunuli z aprílovo-májového termínu na december. Mokošová vybojovala pre Slovensko historicky premiérový cenný kov na ME.povedala 24-ročná olympionička.Na OH 2016 v Riu de Janeiro obsadila vo viacboji 45. priečku. Miestenku do Tokia získala už na MS 2019 v Stuttgarte:Napriek svojim výsledkom nefiguruje Mokošová v Tíme Slovakia (bývalý Top tím), ktorý finančne podporuje vrcholových športovcov. Pomocnú ruku jej podalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.dodala Mokošová.