ME: Plavkyňa Podmaníková postúpila do semifinále na 50 m prsia

Glasgow 4. decembra (TASR) - Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková postúpila na ME v krátkom bazéne v Glasgowe do semifinále na 50 m prsia. V stredu dopoludnia skončila vo svojej rozplavbe na treťom mieste časom 30,41 sekundy. Postúpila celkovom siedmym najlepším časom, za svojím vlastným národným rekordom zaostala o 0,05 s.



Ďalším slovenským reprezentantom sa v stredu nepodarilo vybojovať postup do semifinále. Miroslave Záborskej nestačil v rozplavbách na 50 m prsia čas 32,54 s. Slovensko má z úvodu ME na svojom konte nový juniorský národný rekord, ktorý zaplávala Nikoleta Trníková na 400 m polohové preteky časom 4:41,28 min. Rekordný čas vylepšila o šesť sekúnd. Adam Rosipal na 400 metrov voľný spôsob zaplával osobný rekord 3:50,04 min a na 100 metrov znak Sabína Kupčová si vyplávala tiež osobný rekord časom 1:02,43 min. Robin Reindlová dosiahla v rozplavbe na 400 metrov polohové preteky čas 4:54,56 min.



V rozplavbách mužov na 50 m prsia štartoval Tomáš Klobučník, ktorý zostal tesne pred semifinálovými bránami (27,07). Je to druhý najlepší slovenský čas v tomto roku. Richard Nagy na 400 metrov voľný spôsob zaplával najlepší čas v tomto roku 3:46,51 min. Veronika Kolníková na 800 metrov voľný spôsob dohmatla za 9:01,29 min. Informácie pochádzajú z facebookovej stránky Slovenskej plaveckej federácie.