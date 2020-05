ME v atletike do 18 rokov preložili o rok

Bratislava 9. mája (TASR) - Majstrovstvá Európy v atletike do 18 rokov v talianskom Rieti sa uskutočnia až v roku 2021. Rada Európskej atletiky (EA) o tom rozhodla na svojom virtuálnom zasadnutí, informoval oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).



ME "osemnástok" sa mali pôvodne uskutočniť v tomto roku od 16. do 19. júla, pre pandémiu nového koronavírusu ich odložili. Presný termín budúcoročného šampionátu zatiaľ neoznámili. V praxi to ale znamená, že atléti narodení v roku 2003 nebudú môcť na presunutom šampionáte štartovať, keďže už nebudú spĺňať vekové kritérium pre účasť.



Na budúci rok by sa podľa pôvodného kalendára mali uskutočniť aj juniorské ME v estónskom Tallinne (15.–18. 7. 2021). Aj tohtoročné zrušené juniorské MS v kenskom Nairobi by Svetová atletika (WA) mala presunúť na rok 2021. Budúcoročný kalendár tak bude mimoriadne plný, keďže v nórskom Bergene by sa ešte mali konať ME do 23 rokov (8.–11. 7. 2021).



Z pohľadu vekovej štruktúry účastníkov ostáva zatiaľ nejasný XVI. ročník Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF v Banskej Bystrici, ktorý sa namiesto budúceho roku uskutoční až 24. - 30. júla 2022. "Ktoré ročníky budú po zmene termínu môcť súťažiť v jednotlivých športoch, vrátane atletiky, ešte zatiaľ nevieme. Žiadali sme EA, aby mohli na EYOF štartovať aj atléti, ktorí v dôsledku presunutia podujatia už nebudú mať možnosť štartovať, ale zdá sa, že tejto požiadavke EA nevyhovie. Nie je to však definitívne rozhodnuté. O tejto téme by mal ešte diskutovať športový riaditeľ Európskych olympijských výborov Peter Brüll so zástupcami jednotlivých športových federácií," povedal výkonný riaditeľ EYOF 2022 a prezident Slovenského atletického zväzu (SAZ) Peter Korčok pre portál atletika.sk.



Rada EA rozhodla aj o zrušení II. ročníka interkontinentálneho súboja Európa – USA, naplánovaného do Minsku v roku 2021. Ďalšie vydanie tohto duelu by sa malo konať až v roku 2023 v USA. Európsky pohár vo vrhoch v Leirii definitívne presunuli až na budúci rok. V portugalskom meste sa toto podujatie uskutoční aj v rokoch 2022 a 2023. Tohtoročný Európsky pohár v behu na 10.000 m sa uskutoční až o rok v Londýne a ME v behu do vrchu sa presúvajú rovnako na rok 2021 do pôvodného dejiska v Cinfaese v Portugalsku.