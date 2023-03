ME v Basketbale: Oroszová považuje skupinu za hrateľnú

Žreb 39. majstrovstiev Európy žien (15. – 25. júna 2023, Ľubľana/Slov. a Tel Aviv/Izr.):



A-skupina (Tel Aviv): Španielsko, Grécko, Čierna Hora, Lotyšsko



B-skupina (Tel Aviv): Belgicko, Taliansko, Česko, Izrael



C-skupina (Ľubľana): Francúzsko, Slovinsko, Veľká Británia, Nemecko



D-skupina (Ľubľana): Srbsko, Turecko, SLOVENSKO, Maďarsko





Predbežný program D-skupiny ME žien v Slovinsku a Izraeli (Ľubľana/Slov.):



15. júna: Turecko – Srbsko, SLOVENSKO – Maďarsko



16. júna: Maďarsko – Turecko, Srbsko – SLOVENSKO



18. júna: Turecko – SLOVENSKO, Maďarsko – Srbsko



Ľubľana 8. marca (TASR) – Basketbalistky Slovenska sa na tohtoročných majstrovstvách Európy v Slovinsku a Izraeli (15. – 25. júna 2023) stretnú v základnej D-skupine so Srbskom, Tureckom a Maďarskom. Zápasy skupinovej fázy odohrajú v ľubľanskej aréne Stožice. Rozhodol o tom stredajší žreb v slovinskej metropole.Slovenky si zabezpečili 13. účasť na európskom šampionáte v kvalifikačnej H-skupine, v ktorej obsadili druhú priečku s bilanciou štyroch víťazstiev a dvoch prehier. Triumfy v domácich zápasoch proti Švajčiarsku (78:50) a Luxembursku (114:59) im napokon vyniesli postupové miesto v minitabuľke druhých tímov.S výnimkou roku 2019 sa slovenskej ženskej reprezentácii podarilo z kvalifikácie postúpiť na ME pravidelne od roku 2009. Medzi jej najväčšie úspechy patrí striebro z roku 1997 a bronz z roku 1993. Dvakrát jej medaila tesne ušla (4. miesto – 1995, 1999). Naposledy obsadil slovenský výber na finálovom turnaji v Španielsku a Francúzsku 13. miesto.Pred žrebom boli tímy rozdelené do výkonnostných košov na základe aktuálneho postavenia v rebríčku Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Slovensko bolo v treťom koši spolu s Veľkou Britániou, Čiernou Horou a Českom. Z prvého koša dostali zverenky Juraju Suju úradujúce majsterky Európy Srbky. Tradičný účastník záverečného turnaja zdvihol nad hlavu víťaznú trofej okrem roku 2021 aj v roku 2015. Hneď za Srbkami sa v rebríčku FIBA nachádza na piatej pozícii Turecko, pre ktoré pôjde o deviatu účasť na ME. Doposiaľ jeho najlepšími výsledkami sú striebro (2011) a bronz (2013). Na uplynulom šampionáte obsadilo 14. miesto. Žreb Slovenkám na záver prisúdil z posledného koša Maďarky, ktoré si vybojovali z kvalifikácie postup na turnaj taktiež ako jeden z najlepších tímov z druhých miest.Program ME odštartuje v Izraeli a Slovinsku 15. júna skupinovou fázou. Priamy postup do štvrťfinále si zabezpečí len víťaz skupiny, tímy na druhom a treťom mieste čakajú 19. a 20. júna kvalifikačné zápasy o účasť vo vyraďovačke. Pre družstvo na poslednom mieste sa pôsobenie na turnaji skončí. Vyraďovacia fáza (22. – 25. júna) sa odohrá už len v Ľubľane. Päť tímov z ME si zároveň zabezpečí miestenku na kvalifikačný turnaj o účasť na olympijských hrách 2024 v Paríži, kde už majú istý štart domáce Francúzky.