ME v Tallinne bez obhajcov medzi sólistami, s kvartetom Slovákov

program ME 2022 v Tallinne:



streda 12. januára: krátky program mužov (11.05 h SEČ), krátky program športových dvojíc (17.45)



štvrtok 13. januára: krátky program žien (10.23), voľné jazdy športových dvojíc (18.00)



piatok 14. januára: rytmické tance (11.33), voľné jazdy mužov (17.00)



sobota 15. januára: voľné tance (12.35), voľné jazdy žien (17.30)

Tallinn 11. januára (TASR) - Medzi 173 súťažiacimi na krasokorčuliarskych majstrovstvách Európy v Tallinne (12.-16. januára) bude aj kvarteto slovenských reprezentantov. V súťaži sólistiek bude SR zastupovať Alexandra Michaela Filcová, v súťaži mužov bude štartovať Adam Hagara. V tanečných pároch sa predstavia Mária Sofia Pucherová s ruským rodákom Nikitom Lysakom.Pred rokom sa kontinentálny šampionát v Záhrebe nekonal, zmaril ho koronavírus. V Tallinne sa európsky šampionát uskutoční druhýkrát po roku 2010, na 114. ME sa predstavia krasokorčuliari z 37 členských krajín Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) - 34 sólistov, 37 sólistiek, 22 športových dvojíc a 29 tanečných párov. Z krátkych programov do voľných jázd postúpia 24 najlepší sólisti, 16 "športoviek" a 20 tanečných párov.Všetci štyria Slováci absolvujú debut na podujatí tohto rangu. Postup do finálových jázd by bol veľkým úspechom. Pôvodne mala v Estónsku štartovať Ema Doboszová (29. na ME 2020 v Grazi), na poslednú chvíľu ju nahradila Filcová.ME v Tallinne budú predkrmom pred ZOH 2022 v Pekingu. Štartovať budú obhajcovia v športových dvojiciach Rusi Alexandra Bojkovová, Dmitrij Kozlovskij, resp. ich krajania tanečníci Viktoria Sinicinová, Nikita Kacalapov. U sólistov absentujú ruskí šampióni z Grazu Aljona Kostorná a Dmitrij Alijev. Víťazi v kategórii sólistov si na konto pripíšu finančnú prémiu 20.000 USD, v párových disciplínach 30.000 USD.