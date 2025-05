ME vo vodnom slalome: Mirgorodský a Martikán s postupom

Vaires-sur-Marne 17. mája (TASR) - Vo finále disciplíny C1 sa na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome vo Francúzsku predstaví zo Slovákov Michal Martikán a Marko Mirgorodský. Matej Beňuš sa neprebojoval do 12-členného finále.



Mirgorodský sa zo Slovákov vydal na trať ako prvý, napokon neurobil ani jednu chybu a dobrým časom (91,28 sekundy) si vybojoval finálovú miestenku, keď obsadil piate miesto. Podobne si počínal aj Martikán, ktorý si ale na potvrdenie postupu musel chvíľu počkať. Napokon sa umiestnil v semifinále na desiatej pozícii (91,89 sekundy).



Beňuš zaznamenal hneď v úvodnej časti trate dva dotyky a postupne nabral výraznejšiu stratu. V klasifikácii semifinále z toho bola 22. priečka.



„Vyšlo to tak, že ľaváci išli všetko na priamo a my praváci na pomocnú, takže to je tak dve sekundy strata. Ja som vedel, že tam stratím a preto som sa snažil riskovať a sťahovať, lebo som včedel, že toto semifinále bude tesné. To ovplyvnilo tie moje chybičky,“ povedal po nevydarenej jazde. Vlani získal vo Vaires-sur-Marne bronzovú olympijskú medailu, no tentokrát vyšiel naprázdno: „Celú jar som sa pripravoval na tieto preteky, nevyšlo to, takže som sklamaný. Aspoň že máme ten bronz z hliadok, to je také pohladenie na duši, že nejdeme domov naprázdno. Ideme ďalej na Svetové poháre a vrchol máme v Austrálii.“