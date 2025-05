ME vo vodnom slalome: Paňková postúpila do finále C1

Vaires-sur-Marne 17. mája (TASR)- Z troch reprezentantiek Slovenska postúpila do finále disciplíny C1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome vo Francúzsku len Zuzana Paňková, ktorá obsadila piate miesto. Soňa Stanovská a Ema Luknárová zostali mimo 12-členného finále.



Slovenské trio vedelo, že na postupovú miestenku bude potrebný čas okolo 108 sekúnd. Ako prvá sa vydala na trať Luknárová, ktorá síce mala bezchybnú jazdu, ale v dolnej časti nemala ideálnu rýchlosť a napokon so stratou takmer desiatich sekúnd obsadila 16. pozíciu.



Hneď za ňou odštartovala Stanovská, ktorá síce urobila až tri dotyky, no napokon bola rýchlejšia ako reprezentačná kolegyňa, ale bolo z toho nepostupová 15. priečka. „Musím povedať, že bolo trochu ťažké dostať späť po kajaku do koncentrácie, ale napokon som to zvládla. Trať bola celkom fajn, viac-menej som si všade bola istá. Bola som celkom rýchla, ale bohužiaľ posledné dve brány mi úplne nevyšli. Prehodila som to tam do opačnej ruky ako to išla väčšina dievčat a práve z toho vyplynula tá chyba. Mrzieť to mrzí, sú to majstrovstvá Európy, ale je to len začiatok sezóny. Vidím, že viem jazdiť rýchlo a keď sa vyhnem trestným dotykom, tak môžem pomýšľať na finále, z čoho sa veľmi teším,“ povedala pre TASR Stanovská po semifinále. Paňková naopak nadviazala na úspešné počínanie v doobedňajších hodinách, aj s dvoma chybami mala hneď po finiši istotu miestenky v bojoch o medaily.